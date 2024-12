Oscar De Lena riconfermato presidente dell’Archeoclub di Termoli

I componenti del nuovo Direttivo dell’Archeoclub d’Italia sede di Termoli: Bassani Raffaele, Corvacchiola Giuseppe (Pino), De Lena Oscar, Lucianetti Lucia, Marino Pasquale, Occhionero Antonio, Silverio Ettore eletti nella votazione tenutasi lo scorso 28 novembre si sono riuniti il 3 dicembre per eleggere il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere, così come previsto nello statuto della Associazione. Per alzata di mano i componenti del Direttivo hanno eletto:

Presidente dell’Archeoclub di Termoli: Oscar De Lena, vice presidente: Lucia Lucianetti, segretario e Tesoriere: Giuseppe (Pino) Corvacchiola

I sette componenti del Direttivo resteranno in carica per il quinquennio dal 2025 al 2029. Oltre ai componenti del Direttivo sono stati eletti anche tre Probiviri nelle persone di Mucciaccio Antonio, Carducci Matilde e D’Amicantonio Maria.

Per Oscar De Lena è la quarta conferma a Presidente di questa importante associazione locale che, nel 2025, festeggerà il 50esimo anniversario dalla sua fondazione.

La “mission” dell’Archeoclub di Termoli, affiliata all’Archeoclub Nazionale, è la promozione, la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e storico-archeologico del territorio in cui è presente. In questi ultimi anni, nonostante il Covid, il presidente De Lena è riuscito a portare il numero degli iscritti dell’associazione da circa 80 a 174 nell’anno corrente risultando, tra le 180 sedi presenti in Italia, al quarto posto.

Ogni anno, tra le numerose attività e manifestazioni, l’Archeoclub organizza una serie di escursioni in tutta Italia per visitare città d’arte famose, numerose conferenze e tanti altri eventi di cultura, arte e archeologia. Nel quinquennio che si sta chiudendo, nonostante il fermo quasi di due anni causa Covid, i soci hanno visitato ben 57 località. L’associazione è regolarmente iscritta al Runts (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

A breve inizieranno le iscrizioni per il nuovo anno e si invitano, tutti quelli che hanno intenzione di iscriversi, a inviare la loro richiesta al sito: archeoclub.termoli@gmail.com.