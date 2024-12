I 90 anni di don Matteo Moccia, il "Patriarca" della Diocesi

PETACCIATO. Grande festa a Petacciato per i 90 anni di don Matteo Moccia, storico parroco della cittadina bassomolisana. La Chiesa Madre di San Rocco era gremita di fedeli per celebrare l'importante traguardo del sacerdote, una vera istituzione spirituale per la comunità.

Alla celebrazione, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca, e concelebrata da don Mario Colavita, attuale parroco di Petacciato, hanno partecipato il sindaco Antonio Di Pardo, alcuni assessori, associazioni locali, Azione Cattolica e il gruppo folklorico petacciatese, che ha accompagnato la Santa Messa con canti e musiche religiose.

Don Matteo, soprannominato affettuosamente il "Patriarca" per essere il sacerdote più anziano della Diocesi, ha servito la parrocchia di Petacciato per oltre 60 anni. Ordinato sacerdote nel 1959 a Montecilfone, suo paese natale, è stato nominato parroco della comunità petacciatese nel 1962, ruolo che ha ricoperto fino al 2006, proseguendo poi come parroco emerito.

Durante il suo commosso intervento al termine della Messa, Don Matteo ha ricordato con affetto i momenti condivisi con i suoi parrocchiani, molti dei quali ha visto crescere, sposarsi e diventare genitori. "In questi 62 anni di servizio, ho avuto il privilegio di accompagnarvi in ogni fase della vostra vita, dalle gioie più grandi alle prove più difficili", ha dichiarato, suscitando applausi e profonde emozioni.

Considerato una memoria vivente di Petacciato, Don Matteo ha rappresentato per generazioni un punto di riferimento spirituale e umano. La sua lunga presenza è un simbolo di dedizione e amore per la comunità, che ha voluto onorarlo con una festa calorosa e sentita.

Auguri speciali al caro Don Matteo, figura indimenticabile e guida spirituale, che continua a ispirare fiducia e speranza nel cuore della sua comunità.

