"Alcolisti anonimi e i giovani: una soluzione esiste"

TERMOLI. Il Gruppo AA "Ultima Spiaggia" di Termoli organizza un incontro dedicato alla prevenzione e al supporto per i giovani in relazione ai problemi di alcolismo. L'evento, patrocinato dal Comune di Termoli, si terrà sabato 14 dicembre 2024 alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del Comune, in via Sannitica 5.

L'incontro, intitolato "Alcolisti Anonimi e i Giovani: Una soluzione esiste", avrà inizio con i saluti istituzionali del Sindaco di Termoli, Nicola Balice, e di altre figure di rilievo come il presidente del Consiglio comunale, Annibale Ciarniello, e l'Assessore all'Ambiente, Silvana Ciciola.

Alle ore 10:30 seguirà una tavola rotonda moderata da Oreste A., rappresentante del Gruppo AA. Tra gli interventi previsti ci saranno:

Dottor Alessandro Gentile , direttore del centro di salute mentale di Termoli.

, direttore del centro di salute mentale di Termoli. Dottoressa Isabella D’Antono , collaboratrice del Serd Termoli.

, collaboratrice del Serd Termoli. Dottor Marco Cataldo , sociologo della comunità "Il Noce".

, sociologo della comunità "Il Noce". Maggiore Alessandro Vergine , rappresentante del Nucleo Carabinieri di Termoli.

, rappresentante del Nucleo Carabinieri di Termoli. Rappresentanti degli alunni delle scuole superiori di Termoli, che porteranno la voce dei giovani.

Alle 11:30 è prevista una sessione di testimonianze dirette da parte di membri di Alcolisti Anonimi (AA) e dei familiari di Alcolisti (Al-Anon). Questi racconti offriranno uno spaccato emozionante sulle sfide e le soluzioni per affrontare l’alcolismo, mettendo in luce il valore del sostegno reciproco.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, un’occasione per sensibilizzare e informare non solo i giovani, ma anche le loro famiglie e il pubblico generale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Gruppo AA "Ultima Spiaggia" tramite e-mail all'indirizzo aultimaspiaggia@libero.it o al numero di telefono 366 923 2002. Inoltre, è attivo il numero verde nazionale di Alcolisti Anonimi: 800 411 406.

In un momento storico in cui i giovani sono particolarmente esposti ai rischi dell’abuso di alcol, iniziative come queste rappresentano un'importante risposta per promuovere la consapevolezza e costruire reti di supporto a livello locale.