Premio "Gente di Mare": celebrato il merito e l'impegno degli studenti termolesi

TERMOLI. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 dicembre, si è rinnovato a Termoli l’appuntamento con il prestigioso premio "Gente di Mare", giunto alla sua XXXVII edizione. L'iniziativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale, ha celebrato il merito e l’impegno di studenti e cittadini che si sono distinti per risultati accademici o contributi alla comunità.

La manifestazione ha premiato gli studenti delle scuole medie, superiori e dell’università che, nell’anno scolastico 2023/2024, hanno conseguito il massimo dei voti: 10/10 o lode per la scuola media inferiore, 100/100 o lode per la scuola media superiore e 110/110 con lode per i laureati dell’Università.

Alle 16, presso l’auditorium di via Elba, sono stati consegnati gli attestati agli studenti delle scuole termolesi e dell’Università del Molise. Il presentatore per la 17esima volta consecutiva è stato Antonio Lanzone, a premiare gli studenti, invece, si sono alternati il vice sindaco Michele Barile, gli assessori Michele Cocomazzi, Mariella Vaino, Paola Cecchi, Silvana Ciciola e i consiglieri Bruno Fraraccio, Angelo Marinucci e il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello.

Numerosi studenti di scuole e istituti termolesi sono stati protagonisti dell'evento. Tra gli altri:

Istituto Comprensivo "Achille Pace" : D’Amico Ilaria, Marchegiani Soely, Maselli Alessandro, Tullo Aurora.

: D’Amico Ilaria, Marchegiani Soely, Maselli Alessandro, Tullo Aurora. Istituto Comprensivo "Bernacchia" : Bongiovanni Rebecca, Nibaldi Lucrezia, Trolio Siria, Rossi Alessandro.

: Bongiovanni Rebecca, Nibaldi Lucrezia, Trolio Siria, Rossi Alessandro. Liceo Classico "Alfano da Termoli" : Caserta Chiara, Di Legge Ilaria, Messina Luca.

: Caserta Chiara, Di Legge Ilaria, Messina Luca. Liceo Scientifico : Ferrero Giusy, Del Colle Francesca, Santella Stefano, Tieri Aurora.

: Ferrero Giusy, Del Colle Francesca, Santella Stefano, Tieri Aurora. Istituto Comprensivo "Schweitzer" : Aiello Lorenzo, Carafa Pietro, Corona Manuele.

: Aiello Lorenzo, Carafa Pietro, Corona Manuele. Istituto Alberghiero "Federico di Svevia" : Carpino Evangelista, Cilli Francesco.

: Carpino Evangelista, Cilli Francesco. Università del Molise: Baiocco Mario (Management del Turismo e Beni Culturali), Di Leonardo Stefano (Scienze Turistiche).

L’elenco completo ha compreso oltre 100 studenti, un numero che ha testimoniato il valore dell’educazione e il talento delle nuove generazioni termolesi.

Il premio “Gente di Mare” rappresenta un importante momento per la città di Termoli, sottolineando il valore dell’impegno, dello studio e della dedizione. La manifestazione si conferma come un simbolo di riconoscimento per chi lavora duramente per raggiungere l’eccellenza, non solo negli studi ma anche nel contributo alla comunità.

L’evento ha ispirato le nuove generazioni, dimostrando che il merito e la determinazione restano valori fondamentali per la crescita personale e sociale.

Galleria fotografica