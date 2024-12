ExtraCuoca 2024, a Perugia trionfano le donne termolesi e molisane

TERMOLI. A Perugia sono state premiate le vincitrici del concorso ExtraCuoca 2024 – Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva. Un evento che celebra la creatività delle cuoche italiane attraverso piatti "oliocentrici", dall'antipasto al dessert.

Tra i concorsi nazionali, ExtraCuoca si distingue per due caratteristiche uniche: è riservato esclusivamente alle donne e pone l'olio extravergine di oliva (Evo) al centro della competizione, come ingrediente guida per la creazione di ricette originali. Questa formula vincente, sostenuta dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario, dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS, in collaborazione con Lady Chef (Dipartimento femminile della Federazione Italiana Cuochi – FIC) e il programma televisivo Agrisapori, ha raccolto risultati straordinari.

In soli quattro anni, ExtraCuoca ha contribuito a diffondere la consapevolezza sull’olio EVO come alimento di eccellenza, incoraggiando al contempo la fantasia delle partecipanti. Anche quest'anno, la competizione ha visto numerose adesioni, con 28 finaliste selezionate dopo una prima scrematura. Nella sfida conclusiva del 3 dicembre, di fronte a una giuria presieduta da Giorgio Donegani e composta da Alessandra Baruzzi, Gianna Fanfano, Albarosa Zoffoli e Antonietta Mazzeo, sono state premiate 8 vincitrici, con l’assegnazione di due menzioni speciali.

Cinque le molisane che hanno partecipato con i loro piatti e hanno conquistato la giuria.

Categoria Antipasti e altre preparazioni

2° classificata: Joayda Herrera Cepeda di Campobasso (Molise) con “La campagna a tavola”, realizzata con l’olio dell’Azienda Marina Colonna – Molensis.

Categoria Primi Piatti

2° classificata: Soccorsa Tomasone di Termoli (CB, Molise) con “Come può uno scoglio”, preparato con l’olio dell’Azienda Marina Colonna – Molensis.

Categoria Secondi Piatti

1° classificata: Ernesta Vassolo di Chiauci (IS, Molise) con “Baccalà Molensis”, che ha utilizzato l’olio dell’Azienda Marina Colonna – Molensis.

Categoria Dolci

1° classificata (ex aequo): Andrea Soledad Lopez di Fornelli (IS, Molise) con “Exotic Sunny Oil”, preparato con l’olio EVO dell’Azienda Marina Colonna.

Menzioni Speciali

Lidia Lutan di Termoli (CB, Molise) con “Un dolce un po’ salato”, impreziosito dall’olio dell’Azienda Marina Colonna – Molensis.

Un concorso che non solo esalta il talento delle donne in cucina, ma invita a sperimentare con l'olio EVO, rendendolo protagonista indiscusso di piatti sorprendenti e ispirati!

