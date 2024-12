"La vita è l'arte dell'incontro": un ponte culturale tra Molise e Brasile

BASSO MOLISE. Il Molise si trasforma in un palcoscenico di incontri culturali e musicali con l'evento "La Vita è l'Arte dell'Incontro", in programma dal 13 al 21 dicembre 2024. La manifestazione, dedicata al dialogo tra Italia e Brasile, celebra la musica come linguaggio universale, capace di unire popoli e tradizioni.

Organizzato con il patrocinio di vari comuni molisani e il sostegno della Regione Molise attraverso il Piano di Sviluppo e Coesione, il progetto prevede una ricca serie di concerti e spettacoli a ingresso gratuito, per promuovere solidarietà e scambi culturali.

13 dicembre - San Martino in Pensilis, ore 18: La manifestazione prende il via all'Auditorium della Scuola Primaria con l'esibizione dell'Orchestra Gabriella Pensa dell'Istituto Comprensivo J. Dewey, accompagnata dal Collettivo Querò. Un'occasione per immergersi in un mix di sonorità locali e internazionali.

14 dicembre - Termoli, ore 21:30: La storica Cattedrale di Termoli ospita una serata magica con la voce di Alessandra Tumolillo, accompagnata da Gabriel Prado e dal Collettivo Querò. Un concerto intimo e suggestivo che unisce due culture attraverso melodie emozionanti.

15 dicembre - Larino, ore 18:30: Il Palazzo Ducale diventa lo scenario per l'esibizione del Macao Trio, un ensemble che promette di stupire il pubblico con il suo repertorio originale e ricercato.

17 dicembre - Larino, ore 11:30 e ore 20: Nella splendida cornice della Cattedrale di Larino, il Gran Galà di Natale vedrà protagonisti l'Orchestra Magliano dell'Istituto Omnicomprensivo di Larino e il Collettivo Querò. Un doppio appuntamento per celebrare la magia natalizia con musica e tradizione.

19 dicembre - Santa Croce di Magliano, ore 11: La Palestra Comunale accoglie l'Orchestra dell'Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, accompagnata dal Collettivo Querò e da Antonio Palmisan, per una performance che fonde energia e talento.

20 dicembre - Casacalenda, ore 11:30: A Casa Giselda, il pubblico potrà assistere a un'esibizione speciale di Antonio Palmisan insieme al Collettivo Querò, in un evento che esalta l'incontro tra stili e generazioni.

21 dicembre - Larino, ore 21:30: La manifestazione si conclude in grande stile al Teatro Risorgimento con il concerto di Mario Venuti, celebre cantautore italiano, accompagnato dal Collettivo Querò. Una serata imperdibile che mescola raffinatezza e contaminazioni sonore.

Brasile e Italia, due paesi uniti dalla passione per la melodia, si incontrano in Molise per dar vita a un’esperienza ricca di emozioni.

Grazie al supporto della Regione Molise, dei comuni coinvolti e di organizzazioni culturali come Arte en Douce e Adriart, l'evento si pone come simbolo di dialogo e collaborazione internazionale.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni, consulta i programmi locali o segui le pagine ufficiali delle istituzioni promotrici.