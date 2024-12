L'epopea dei "Red Tails" raggiunge la sala Nassiriya del Senato

CAMPOMARINO. Martedì 17 dicembre, alle ore 14, presso il Senato della Repubblica - Sala Caduti di Nassirya, Palazzo Madama si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del libro "Red Tails" del professor Marco Altobello. L'evento, organizzato su iniziativa del Senatore Costanzo Della Porta, vedrà anche la partecipazione del Senatore Roberto Menia (Vicepresidente Commissione Esteri e Difesa). L'autore sarà affiancato nella conferenza stampa dal Generale Maurizio De Rinaldis (medaglia d'argento al valore aeronautico e già Comandante delle Frecce Tricolori), dall'editore Carlo Mazzanti e dal professore Matteo Luigi Napolitano (Università degli Studi del Molise e Delegato Internazionale del Pontificio Comitato di Scienze Storiche del Vaticano).

La conferenza è organizzata con il supporto e con la collaborazione della Tuskegee Airmen Incorporated, Ufficio Nazionale Usa. Lo scrittore e storico Marco Altobello ha inoltre coinvolto nell'evento il Network "Freedom For Italy" (Assoknowledge Confindustria) e l'Ambasciata Usa di Roma che parteciperà con una delegazione guidata dal Maj. Daniel Martinez, addetto militare della rappresentanza diplomatica americana. L'autore ha ricostruito nel dettaglio, attraverso ricerche effettuate in Italia e negli archivi americani, la storia dei campi di aviazione del Foggia Airfield Complex, nello specifico dei cinque campi di aviazione presenti nel territorio di Campomarino nel 1944 e nel 1945. Una ricerca in grado di far riemergere aspetti determinanti della storia italiana, del ruolo dell'aviazione alleata nel secondo conflitto mondiale e della leggendaria epopea che ha visto protagonisti i piloti di colore del 332° gruppo caccia, entrati nella storia americana per aver aperto la strada, dall'Italia e dal Molise, al movimento per i diritti civili guidato negli anni successivi da personaggi iconici come Martin Luther King e Rosa Parks.

Si tratta quindi di un'occasione importante per valorizzare ulteriormente la storia dei campi di aviazione molisani e della Seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alla rinascita dell'aeronautica italiana e alla storia dei Tuskegee Airmen, i primi piloti di colore della storia americana che, discriminati e segregati, hanno reso il territorio italiano e molisano una pietra miliare nella storia dell'integrazione e della lotta al razzismo. La conferenza sarà moderata dalla professoressa Rosanna Fanzo.