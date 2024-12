Benessere: in Molise livelli più bassi rispetto alla media nazionale

MOLISE. Il Rapporto "Il benessere equo e sostenibile dei territori" dell'Istat evidenzia che il Molise presenta livelli di benessere relativamente più bassi rispetto alla media nazionale, soprattutto in alcuni ambiti chiave del Benessere Equo e Sostenibile (BES). Ecco una sintesi dei principali risultati emersi dallo studio:

Innovazione, ricerca e creatività: Questo dominio è il più critico per le province molisane, con il 75% degli indicatori nelle due classi di coda (i livelli più bassi). In particolare, si segnala una bassa percentuale di Comuni che offrono servizi online alle famiglie (23,9%, contro il 42,7% del Mezzogiorno e il 53,6% della media nazionale) e un tasso di mobilità dei laureati (tra i 25-39 anni) negativo, con una perdita significativa di giovani laureati (36,8 per mille residenti).

Benessere economico: Anche in questo dominio il Molise presenta risultati poco favorevoli, con il 70% degli indicatori nelle due classi inferiori di benessere. Non vi sono indicatori nelle classi più alte.

Sicurezza: È uno dei domini in cui il Molise registra i migliori risultati, con il 41,7% degli indicatori nelle classi alte di benessere e un ulteriore 25% nelle classi medio-alte. Questo suggerisce un livello di sicurezza superiore rispetto alla media nazionale, con risultati positivi per cinque indicatori su sei.

Ambiente: Le province molisane ottengono buoni risultati anche in questo dominio, con il 50% degli indicatori nelle classi alta e medio-alta di benessere. Tuttavia, emergono due punti critici: la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (58,4%, circa sette punti sotto la media nazionale) e la dispersione delle reti di distribuzione dell'acqua potabile (53,9%, significativamente sopra la media nazionale di 11,5 punti).

Istruzione e formazione: Il Molise mostra risultati positivi in questo dominio, con il 33,3% degli indicatori nelle classi di benessere relative più elevate. Inoltre, il 44,4% degli indicatori si posiziona nella classe media, suggerendo una buona performance a livello educativo e formativo.

In sintesi, il Molise si distingue positivamente in sicurezza, ambiente e istruzione, ma presenta difficoltà nei settori dell'innovazione, della ricerca e del benessere economico, con indicatori più deboli in questi ambiti.