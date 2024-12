Le lanterne di San Nicola, si rinnova la tradizione a Guglionesi

GUGLIONESI. L’Odv San Nicola di Guglionesi continua a preservare con dedizione le tradizioni natalizie locali, coinvolgendo la comunità in momenti di gioia e spiritualità. Lo scorso fine settimana, è stato inaugurato il ricco calendario di eventi natalizi, e tra le iniziative più sentite spicca la tradizione delle lanterne di San Nicola.

Queste lanterne, realizzate artigianalmente dalle volontarie, sono state distribuite ai tanti bambini partecipanti, che hanno illuminato la processione verso la Chiesa Madre, accompagnati da “San Nicola”. Le lanterne, simbolo di luce e speranza, rendono magiche le serate invernali e preparano i cuori alla celebrazione della nascita di Cristo.

Venerdì 6 dicembre, alle ore 17, i bambini, con le lanterne in mano, hanno partecipato a una processione culminata nella celebrazione della messa nella chiesa. Al termine della funzione, è stata rinnovata un’altra tradizione molto cara: la distribuzione delle “pagnottelle di San Nicola”, un gesto simbolico che richiama alla condivisione e alla generosità del santo patrono.

Un evento che testimonia l’impegno dell’Odv San Nicola nel tramandare le tradizioni locali e rafforzare il senso di comunità.

Questo evento non solo celebra le tradizioni religiose e culturali di Guglionesi, ma è anche un’occasione per rafforzare i legami intergenerazionali e trasmettere ai più piccoli il valore della condivisione, della solidarietà e della fede.

La cura artigianale con cui le volontarie realizzano le lanterne dimostra quanto amore e dedizione siano investiti in questa tradizione. Oltre a rappresentare simbolicamente la luce della fede e la guida spirituale, le lanterne offrono ai bambini un ricordo tangibile di questi momenti di unione e festa.

Inoltre, la distribuzione delle “pagnottelle di San Nicola” richiama un antico gesto di carità, in cui il cibo assume un significato profondo, ricordando il miracolo del santo e il suo esempio di generosità verso i bisognosi. Questo piccolo dono non è solo un piacere per il palato, ma anche un invito a riflettere sull’importanza di condividere e prendersi cura degli altri, specialmente in un periodo come il Natale.

L’Odv San Nicola dimostra come le tradizioni possano essere non solo custodite, ma anche rinnovate, rendendole rilevanti e coinvolgenti per le nuove generazioni. Ogni dettaglio, dalla processione alla messa, fino alla distribuzione dei doni, contribuisce a creare un’atmosfera di festa che scalda il cuore di tutta la comunità.

