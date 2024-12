L'importanza di distinguere intolleranze e allergie: il seminario all'alberghiero

TERMOLI. Presso la sede dell’Istituto alberghiero "Federico di Svevia" di Termoli si è svolto il seminario “Allergie – Intolleranze - Anafilassi” organizzato dal Lions Club Termoli Host, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero.

Relatore del convegno, la dottoressa Maria Laura De Cristofaro, già responsabile del Servizio Allergologia dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, ha sviluppato il suo intervento con competenza e rigore scientifico, non mancando di citare aneddoti e riferimenti a casi concreti affrontati nel corso della vita professionale.

La dottoressa ha evidenziato l’importanza di distinguere concettualmente e nella pratica le intolleranze alimentari dalle allergie, disturbi che spesso nel linguaggio comune sono considerati come sinonimi, dispensando anche consigli pratici su come intervenire in caso di crisi anafilattica.

I temi affrontati dal relatore avevano attinenza con aspetti che gli allievi di un Istituto Alberghiero si trovano spesso ad affrontare nello svolgimento della loro attività, come quello riguardante le precauzioni da usare nella cucina per celiaci.

Il dibattito è stato stimolato dalle domande dei docenti e degli studenti.

La Presidente del Lions Club Termoli Host Alessandra Candela ha ringraziato i partecipanti ed i soci Lions intervenuti, sottolineando la rilevanza di un service sulle allergie ed intolleranze alimentari per gli studenti di una scuola alberghiera moderna che deve rapportarsi abitualmente con queste tematiche.

Galleria fotografica