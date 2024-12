Monsignor Claudio Palumbo nuovo vescovo della diocesi Termoli-Larino

L'annuncio del nuovo vescovo di Termoli-Larino

TERMOLI. Alla vigilia dell’Immacolata Concezione, un momento significativo per la diocesi di Termoli-Larino si è svolto nella Cattedrale di Termoli, dove il vescovo Gianfranco De Luca ha convocato la comunità e la stampa per un'importante comunicazione. Durante l’incontro, è stata annunciata la nomina del nuovo vescovo che guiderà la diocesi, il cui nome è stato reso noto dal Nunzio Apostolico attraverso una lettera indirizzata al vescovo De Luca. La missiva comunicava che il nuovo vescovo sarà Claudio Palombo, già vescovo della diocesi di Trivento.

Il vescovo De Luca si è congedato dalla città e dalla comunità diocesana, ringraziando tutti per questi anni di cammino insieme. Tra gli applausi e la commozione, la comunità di Termoli abbraccia il vescovo De Luca con profonda gratitudine per tutto l'amore, la guida e la dedizione che ha dimostrato nei confronti di tutti. Ogni suo gesto, ogni parola, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutta la comunità. Ha saputo condurci con sapienza e umiltà, facendoci sentire sempre più vicini a Dio e gli uni agli altri.

Sua eccellenza Claudio Palumbo è nato il 30 gennaio 1965 a Venafro, in provincia di Isernia, Diocesi di Isernia-Venafro. Dopo essere entrato nel Pontificio Seminario Regionale di Chieti, ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso l’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano e la Laurea in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

È stato ordinato sacerdote il 15 agosto 1990 per la Diocesi di Isernia-Venafro.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Parroco di San Giovanni Bosco (1990-2011); Vicerettore del Pontificio Seminario Regionale di Chieti (1993-1998); Bibliotecario dell’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano (1993-2011).

Dal 2009 al 2017 è stato Vicario Generale e, dal 2011, anche Parroco di San Pietro Apostolo.

Eletto Vescovo di Trivento il 5 giugno 2017, ha ricevuto la consacrazione episcopale l’8 settembre successivo.

È Membro del Dicastero delle Cause dei Santi.

In seno alla Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana è Segretario Regionale e Vescovo delegato per la cultura, per la catechesi e per le comunicazioni sociali.

Inoltre, è Moderatore degli Studi presso l’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti.

