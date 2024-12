"Cuore puro", Laura D'Angelo presenta il libro a San Giuliano

SAN GIULIANO DI PUGLIA. È stato presentato ieri a San Giuliano di Puglia, presso la Sala Multifunzionale METE, "Cuore puro", l'ultimo libro della scrittrice e poetessa molisana Laura D'Angelo, che sta riscuotendo sempre più un'attenzione di pubblico e di critica, non solo a livello regionale.

L'opera, edita da Interno Libri e disponibile proprio in questi giorni a Roma nella “Fiera di Più libri e più liberi”, continua il suo viaggio sul territorio nazionale, con una tappa speciale, dedicata proprio a San Giuliano di Puglia: "il cuore - si legge- dove l'amore si fa smisurato e vitale, il cuore che si schermisce, che si innamora, che si ritrova". Il cuore, dunque, centro di un nuovo umanesimo che si fonda su una educazione che pone al centro i sentimenti, in una società in cui spesso si mettono da parte i valori umani a vantaggio di individualismo ed esasperazione dell'utile. L'autrice, che è docente nonché critico letterario, evidenzia con la propria poesia proprio questa esigenza di parlare all'anima, perché sia occasione di riflessione e voce di una bellezza autentica e umana. Così Liberato Russo che ha moderato l'incontro: "la poesia richiama la nostra interiorità, ne è l’eco e – dunque - a noi la scelta di ascoltarla. La scrittura poetica non è cristallizzata in un tempo alieno. La poesia è anche ora, adesso, è pane quotidiano, è il sale della coscienza che vive in ciascuno di noi. A partire dalle piccole cose. E l'ultima opera di Laura ne è l'esempio concreto, tangibile. La vera novità - in “CUORE PURO” - sta semmai nell'aver sfatato i pregiudizi, nell’aver lavorato alacremente su una contaminazione di stili, scendendo negli abissi dell'animo umano attraverso una prosa poetica di forti suggestioni intime". Presente anche il Sindaco di San Giuliano Antonello Nardelli, con i saluti di rito, sempre attento alla cultura come presupposto di una nuova umanità: "proprio in questa sala abbiamo parlato di violenza contro le donne, con Giovanni Mancinone e Laura D'Angelo, e adesso auspichiamo che anche attraverso la poesia ci possa essere la base di una nuova educazione".

