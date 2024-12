"Goccia Fiume": spettacolo gratuito per bambini

TERMOLI. Continua il Festival Adriatika Winter presso l'Auditorium Comunale di via Elba a Termoli, curato da Frentania Teatri con la Casa del Libro ed il patrocinio del Comune di Termoli.

Alle ore 18, con ingresso libero, lo spettacolo per bambini e famiglie "Goccia Fiume".

Ideazione, drammaturgia e performance di Mariangela Celi e Gisela Fantacuzzi, una produzione Arterie.

Goccia Fiume racconta la storia di un fiume che da sorgente si fa torrente, cascata e infine diventa mare. Gli strumenti usati per raccontarla sono: la voce, il movimento corporeo e il paesaggio sonoro creato con gli oggetti e gli elementi scenografici, tutto dal vivo, in maniera tale da creare una polifonia di suoni evocativi del rumore dell’acqua che scorre: dal ruscello, alla pioggia, dal rubinetto all’acqua che scorre dai tetti e dal rumore dell’acqua del fiume, agli schizzi dei giochi dei bambini.

Le parole, le azioni, il suono e il loro percorso, si compongono goccia a goccia in scene, le scene in uno spettacolo laboratoriale per confluire alla fine nel mare della vita.

Goccia Fiume ha la forma di uno spettacolo-laboratorio che attraverso la metafora del percorso del fiume e che propone uno sguardo poetico al naturale, e che poi si farà percorso della vita di un bambino, che poi diventerà adulto attraversando i momenti “negativi” e “positivi” della vita attraverso le metafore di affluenti, occasione per ricordare come il tema dell’inquinamento sia ora diventata un’urgenza.

Prese di decisioni che fanno sentire emozioni come la gioia e la paura e magari sensazioni di libertà: qual è il suono dell’acqua? Una cosa esiste perché la vedi o perché la senti? Qual è il tuo suono? Le domande che apriremo.

Il laboratorio è indicato per bambini dai 5 agli 11 anni.