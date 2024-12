Addobbato l'albero di Natale dell'integrazione

TAVENNA. I bambini hanno addobbato, insieme alla cittadinanza intervenuta, l'albero di Natale dell'integrazione. Come ha riferito il sindaco Paolo Cirulli, assieme all'amministrazione comunale: «Hanno utilizzato delle creazioni realizzate da loro stessi e al termine dell'addobbo è seguita l'accensione dell'albero.

Le musiche natalizie hanno accompagnato l'evento e resa magica l'atmosfera. Ha poi preso la parola il sindaco Paolo Cirulli e al termine si è festeggiato tutti insieme.

L' albero è stato scelto quale simbolo di integrazione, accoglienza e inclusione. Presenti tutti i nuclei famigliari con i loro bimbi,beneficiari del progetto SAI di Tavenna (sistema di accoglienza e integrazione).

È stata realizzata anche una targa ricordo: "COME RAMI DI UN ALBERO, CRESCIAMO TUTTI IN DIREZIONI DIVERSE, MA ABBIAMO LE STESSE RADICI".

Si è posizionata all' ingresso della Casa Comunale una cassetta rossa, dove i bimbi potranno imbucare le loro letterine indirizzate a Babbo Natale, scrivendo cosa vorrebbero per il loro paese. La letterina più originale ed ecosostenibile, verrà premiata il 27 dicembre in occasione della Tombolata dei bambini.

L'evento è stato realizzato dal Comune di Tavenna, in collaborazione con la cooperativa L'abbraccio, L'associazione Proloco di Tavenna e l'associazione le Nostre Radici.

Ringraziamo Lisa Bolster per l'opera in legno che ha realizzato appositamente per questa manifestazione e inoltre un grazie anche a Sabrina Iuliano e Gabriella Gallo, per gli alberelli realizzati all'uncinetto e che hanno completato l'addobbo dell'albero dell' integrazione.

Ringrazio nuovamente tutti i bambini e i cittadini che hanno partecipato all'evento».

Galleria fotografica