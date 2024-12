Il Natale mette in moto il gruppo "uncinettaie" di Piano San Giovanni

CASACALENDA. Nell’antica Kalena fremono i preparativi per gli addobbi natalizi, luci, decorazioni, presepi e tanto uncinetto.

Vi presentiamo il lavoro di un gruppo di donne uncinettaie casacalendesi. Una testimonianza di volontarie dinamiche che lavorano all’uncinetto, antica tecnica tramandata da madre in figlia. Le volontarie ha voluto rinnovare una antica tradizione casacalendese quella del Corpus Domini.

Infatti le donne in occasione della festa, realizzavano tappeti all’uncinetto per adornare le strade e piazze del paese per poi esporli per la processione, addobbare e abbellire i luoghi, significa rendere ancora più solenne la festa, ed era una tradizione molto diffusa ed un impegno profondamente sentito, probabilmente a testimonianza di una fede autentica in un giorno di festa così importante, quello di esporre coperte e tappetti lungo il percorso dove il corteo religioso sarebbe transitato.

Donne determinate che da oltre quattro anni attraverso il loro impegno hanno saputo tessere e riannodare un po’ di quel tessuto sociale che è l’elemento fondamentale dei piccoli centri abitati.

La loro opera nata durante l’emergenza Covid, con il solo desiderio di socializzare, incontrarsi, uscire dall’isolamento, oggi è un impegno contro la desertificazione demografica, addobbando a festa il loro quartiere. Ancora una volta sono le Donne, protagoniste e testimoniano che il loro impegno sociale continua nel tempo.

Donne dalle mani meravigliose che sapientemente hanno realizzato attraverso i punti base dell’uncinetto, catenella, maglia bassissima, maglia bassa, mezza maglia alta e maglia alta, lavori che hanno addobbato la piazza del loro quartiere insieme ad un bellissimo albero natalizio, scacciapensieri, tappeti e uno stupendo presepe, un grande arazzo esposto in piazza, realizzato completamente ad uncinetto, con tanti piccoli centrini e poi sapientemente assemblato sul un tessuto più doppio, reso impermeabile dalle signore, affinché l’opera si potesse esporla all’esterno per essere ammirata da tutti.

Il desiderio delle uncinettaie è quello di coinvolgere tutte le donne e colleghe di Casacalenda per aumentare le forze al fine di realizzare una produzione maggiore che possa consentire di addobbare l’intero paese.

Questi lavori sono frutto di un impegno costante ed importante che vede protagoniste diverse signore, donne sannite frentane, attive e determinate che amano essere protagoniste del loro futuro, della loro famiglia, della società in cui vivono e pertanto vogliamo riportare i nomi delle fantastiche volontarie uncinettaie: Giuseppina Marzitelli, Rita Marzitelli, Marcogliese Angela, Marcogliese Giuseppina, Marcogliese Teresa, Stiletti Antonietta, Stiletti Carmen, Schiavone Michelina, Di Memmo Gabriella, Polisena Elisa e dei loro più stretti collaboratori per la logistica quale: Carmine Biello, Luciano Di Memmo e Salvatore Malatatesta.

Le uncinettaie ringraziano a quanti hanno dato il loro contributo anche se non sono residenti a Piano San Giovanni, i privati cittadini che hanno offerto i materiali per realizzare le opera come la ditta la Merceria della signora Concetta Alabastro.

L’opera delle uncinettaie è ormai apprezzata tantissimo, contribuisce facendo bella mostra nelle strade e nelle piazze di Casacalenda completando il percorso artistico del museo all’aperto di arte contemporanea. I lavori all’uncinetto, preparati davanti alle “ciminiere”, usciti dalle tante case di pietra, si sono fatti ammirare e apprezzare da molti ottenendo diversi riconoscimenti e premiati in diversi concorsi.

Una loro opera che possiamo definire oramai storica sono “le biciclette” allestite sempre con l’uncinetto ed esposte il 15 maggio 2024 che hanno addobbato l’intero corso Roma di Casacalenda, in occasione del passaggio della carovana e del gruppo dei ciclisti della 107^ edizione del Giro d’Italia.

Le uncinettaie di Kalena sono una testimonianza di quando una passione si trasforma in arte e contribuisce a valorizzare il proprio territorio quale testimonianza di attaccamento e amore per la propria terra.

Giuseppe Alabastro

