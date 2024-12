"Raccontiamo l’autismo: un’occasione per comprendere"

MONTENERO DI BISACCIA. Il 13 dicembre 2024, alle ore 17:30, presso la sala consiliare di Montenero di Bisaccia, si terrà un importante incontro intitolato "Raccontiamo l’autismo: Un’occasione per comprendere", organizzato dalla Consulta Comunale per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità. L’evento rappresenta un’opportunità preziosa per sensibilizzare e approfondire la conoscenza sull’autismo, con interventi di esperti, testimonianze e la partecipazione delle associazioni locali.

La serata sarà introdotta dai saluti istituzionali di:

Donatella Di Stefano , Presidente della Consulta,

, Presidente della Consulta, Simona Contucci , Sindaco di Montenero di Bisaccia,

, Sindaco di Montenero di Bisaccia, Viviana D’Aulerio, Presidente dell’Associazione “Una Mano Per La Vita”.

Seguiranno interventi di rilievo:

Antonella Petitti , psicologa analista del comportamento e referente del Centro per l’Autismo Giraluna di Termoli, che offrirà uno sguardo professionale sulle strategie di supporto alle persone con autismo.

, psicologa analista del comportamento e referente del Centro per l’Autismo Giraluna di Termoli, che offrirà uno sguardo professionale sulle strategie di supporto alle persone con autismo. Antonietta Giuliano , primo collaboratore del dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, che porterà la prospettiva del mondo scolastico.

, primo collaboratore del dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, che porterà la prospettiva del mondo scolastico. Paolo Donnarumma, presidente dell’Angsa Molise, e Carla Pasquarelli, vicepresidente della stessa associazione e mamma di un ragazzo con autismo, condivideranno le esperienze e il lavoro svolto sul territorio.

La serata sarà arricchita dalla testimonianza personale di Kevin Del Grande e dai contributi dei ragazzi dell’associazione Ark21, che mostreranno come l’inclusione e il lavoro collettivo possano fare la differenza.

L’incontro, promosso con la collaborazione di diverse associazioni come Angsa Molise, Giraluna, “Una Mano Per La Vita” e ARK21, si propone di abbattere i pregiudizi e promuovere una maggiore consapevolezza sulla realtà dell’autismo. Come ricorda la citazione di Pablo Picasso presente nella locandina: "Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l’occasione per comprendere."

L’evento sarà aperto al pubblico, rivolto non solo a famiglie e operatori del settore, ma anche a chiunque desideri comprendere meglio il tema e sostenere le persone con autismo nella comunità locale.