Mani che creano magia: il Presepe all'uncinetto di Campomarino

CAMPOMARINO. A Campomarino, il gruppo Marta ha recentemente inaugurato un presepe a grandezza naturale realizzato interamente all'uncinetto, intitolato "L'uncinetto che unisce". Questo straordinario progetto artigianale, completato grazie al lavoro di tante mani esperte, è stato presentato lo scorso 6 dicembre, in occasione della festa di San Nicola, nel giardino dell'Oratorio. L'inaugurazione è stata una festa di comunità, arricchita da momenti conviviali con le scrippelline di San Nicola e il Kinderpunsch, una bevanda analcolica teutonica.

Il gruppo Marta, nato inizialmente per occuparsi del decoro e della cura degli spazi comuni come la chiesa e l'oratorio, si è evoluto negli anni in un gruppo di signore che si incontrano settimanalmente per condividere passioni come il bricolage, la cucina e, naturalmente, i lavori a uncinetto. Con il passare del tempo, il gruppo ha assunto un ruolo sempre più centrale nella vita della comunità, organizzando eventi per i più piccoli, mercatini natalizi e attività di volontariato.

Seguendo l'esempio di altre iniziative locali come l'albero di Natale di Trivento e il progetto "Viva Vittoria" di Isernia, le signore del gruppo Marta hanno avuto l'idea di creare un presepe a grandezza naturale, vestendo manichini con i loro lavori a uncinetto. Ma non solo: l'allestimento esterno, che ricrea la capanna di Betlemme, è stato realizzato con l'aiuto degli uomini del gruppo, facendo di questo progetto un vero lavoro di squadra, che unisce generazioni e talenti diversi.

Questo presepe non è solo un'opera di grande valore artigianale, ma anche un simbolo di comunità e solidarietà. Un'occasione per tutti di partecipare e celebrare insieme il Natale, riscoprendo il valore dell'unità e della tradizione.

Galleria fotografica