“L’arte nei borghi dell’anima”: la mostra curata da Giuseppe Alabastro

Il concerto a Provvidenti nell'ambito della mostra curata da Pino Alabastro

PROVVIDENTI. “L’arte nei borghi dell’anima”. Nel pomeriggio di sabato 7, dicembre presso il Santuario della Madonna della Libera a Provvidenti si svolta la manifestazione “L’Arte nei borghi dell’anima” quale presentazione progetto socio-culturale ideato da Giuseppe Alabastro.

Provvidenti, l’antico granaio di Gerione, dove la leggenda vuole che ha svernato Annibale nel III secolo a.C., durante il suo passaggio in Italia. Provvidenti, paese dell’arte e della poesia, paese che trent’anni fa ha ospitato Giuseppe Alabastro per la presentazione della sua silloge di poesie intitolata “Io tu e gli altri”, dedicato alla memoria di suo padre Pasquale , molto legato a questo comune.

L’evento è stato articolato in tre sezioni, dislocate in altrettante location ubicate nel centro storico dell’abitato di Provvidenti. La prima sezione il convegno e la presentazione del progetto socio-culturale L.A. E’. - Laboratorio Artistico e Ecologico, svolto nella chiesa del Santuario della Madonna della Libera. Il convegno è stato aperto con il saluto istituzionale del sindaco di Provvidenti ing. Robert Caporicci, a seguire la moderatrice la prof.ssa Gabriella Paduano ha illustrato l’evento artistico e culturale che ha legato in un intreccio di passione, di cultura e di volontariato, con l’arte, l’ecologia e la solidarietà, con tre fiori di tre distinti colori, il papavero, la spiga del grano e il fiordaliso. Il rosso del papavero che ricorda la passione per la vita, il giallo del grano, le messe dell’antico granaio di Provvidenti e il rispetto per l’ambiente e l’ecologia, il blu del fiordaliso che ci ricorda il blu dell’autismo, il nostro impegno di volontariato. Giuseppe Alabastro ha descritto il suo progetto, la sua idea visionaria quella di creare un luogo dell’anima, portare l’arte e l’ecologia nei luoghi dell’anima e questo oggi è realtà grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Provvidenti e di altri enti istituzioni.

Il laboratorio di Arte Ecologica oggi esiste non è una promessa, è una realtà ed è fruibile dai tanti ragazzi speciali e non che con le loro famiglie voglio trascorre insieme delle ore di svago di leggerezza, di scoperte in seno alle famiglie con gli operatori su temi come il riciclaggio della plastica il rispetto della natura, dell’ambiente, dell’ecologia.

Il Prof. Luigi Mastronardi, docente di Economia Agraria ed Estimo presso l’Università degli Studi del Molise ha tratto un tema di profonda attualità “La plastica e impatto ambientale: criticità e interventi di riduzione”, dove il pubblico presente ha apprezzato moltissimo la sua relazione e quanto la plastica inquina, quanto costa lo smaltimento, fino al livello di inquinamento che ha raggiunto fino ad entrare nella nostra catena alimentare. Il professore a margine del convegno ha dichiarato la disponibilità di una collaborazione tra il laborat rio L.A. E’, comune di Provvidenti e Università degli studi del Molise in materia di ambiente e sviluppo ecosostenibile del territorio.

Il dott. Angelo Maliconico, psichiatra e psicoanalista, ha trattato in maniera magistrale il tema Arte e Salute, ma nella sua premessa, riallacciandosi alla relazione del Prof. Mastronardi, ha affermato con non poca emozione, di quanta familiarità ed emozione provasse nell’ascoltare quella relazione e in particolare sentire palare di polimeri, i principali attori della plastica e che questi evocassero nella sua mente , una figura a lui molto cara, suo fratello minore, il Prof. Mario Malinconico, scienziato, chimico, brillante professore, lavorava al CNR, per il quale era rappresentante italiano presso l’International Science Council e che stava studiando prima della sua dipartita, proprio dei nuovi polimeri che avessero un minore impatto sull’ambiente. Vogliamo aggiungere che tra i premi vinti dal professor Mario Malinconico durante la sua carriera, nel 2013, c’è il Distinguished Award proprio per la sua ricerca sui polimeri, conferitogli dalla IUPAC - International union of pure and applied chemistry. Una testimonianza, quel del dott. Angelo Malinconico, sicuramente ricca di una speciale carica emotiva ma molto interessante che avvalora la scelta del tema fatta dagli organizzatori del convegno, che è voluta essere di ulteriore stimolo per i presenti, tanto si è fatto nella ricerca e nello studio ma molto bisogna ancora fare, a tutti i livelli anche come divulgatori o semplici volontari, per diffondere l’educazione ambientale al fine di rendere tutti coscienti sull’importanza di tutelare il nostro pianeta.

Il dott. Danilo Sebastiano, psicologo e psicoterapeuta, è intervenuto quale rappresentante dell’associazione Oltre il Blu, ha ringraziato per aver scelto la loro associazione beneficiaria delle donazioni raccolte durante tutta la Mostra Arte ed Ecologia e quanto fosse importante tra le finalità la realizzazione del Laboratorio Artistico Ecologico L.A. E’ per i ragazzi e loro famiglie. La vicesindaco Maria Pietracupa, ha rivolto i suoi ringraziamenti agli tantissimi ospiti e autorità intervenute, a nome suo e dei suoi colleghi amministratori, congedandosi ha declamato la poesia Provvidenti quale dono a tutti gli ospiti presenti. Il Concerto strepitoso dell’Orchestra Circolo Musicale “P. Mascagni” di Ripalimosani, diretta dal Maestro Tonino Di Lauro, ha raccolto tanti applausi e tante richieste di bis da parte di un pubblico in grande visibilio. Ricordiamo che nel Circolo Musicale “P. Mascagni” di Ripalimosani, si tengono da 30 anni corsi gratuiti per bambini ed adulti diversamente abili di chitarra e mandolino e che grazie ad essi opera un’Orchestra Stabile a plettro composta da: Direttore: maestro Antonio Di Lauro, primo Mandolino maestro Gianluigi Di Lauro, mandolini Gianmarco Di Lauro e Vincenzo Preziuso, maestro Valerio De Socio, Giacomo Papariello e Paola Papariello, maestro Francesco Natale, chitarra Carmine Cirella, arpa Sara Cinelli , fisarmonica Matteo Coppola, basso Antonio Iammarino.

Durante il concerto si sono esibiti il grande tenore Mauro De Santis e il fantastico soprano Genny Bramato, accompagnati da loro piccolo figlio, fantastico, una vera stella che con la sua presenza spontanea in scena, durante l’esecuzione dei suoi genitori, ha fatto illuminare ancora di più il loro grande amore che hanno per lui e per la musica. La seconda parte dell’evento si è svolta presso il palazzo Civico, dove si è tenuta l’inaugurazione della mostra personale di Giuseppe Alabastro e dove resterà esposta per diversi mesi. La parte conclusiva dell’evento si è tenuta in via Porta Mancini zona Largo del Forno, con la visita ai diversi locali del Laboratorio Artistico ed Ecologico L.A. E’. Il Laboratorio L.A. E’ sarà disponibile a partire dal prossimo anno, a quanti ne facciano richiesta, previa prenotazione agli uffici del Comune di Provvidenti. A termine della manifestazione il Sindaco di Provvidenti Caporicci, si è dichiarato molto soddisfatto della serata e a sottolineato che l’evento ha sancito il raggiungimento di un importante obiettivo per il comune ma è solo l’inizio di una più ampia ed importante collaborazione in favore del territorio e del sociale che si apre a forme di collaborazioni con altri enti e istituzioni per migliore la qualità della vita nelle aeree interne della regione Molise. L’evento si è concluso, nei locali del L.A. E’ con un ricco buffet, a base di prodotti tipici, buona musica e in un clima di festosa amicizia.

