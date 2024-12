Nelle piazze molisane tornano i cioccolatini della ricerca Telethon

MOLISE. Torna la campagna di Natale di Fondazione Telethon, con la maratona sulle reti Rai dal 14 al 22 dicembre: sarà una settimana all’insegna della solidarietà e dell’impegno, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

“Facciamoli diventare grandi insieme” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca. Solo uno sforzo collettivo, che coinvolge l’intera società, può permettere di donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie. Questo concept guiderà tutta la Maratona e verrà declinato in tutti i canali di comunicazione, compresi i social media, sempre più centrali in un momento così importante per Fondazione Telethon e nella partnership con Rai.

Per sostenere la ricerca, arrivano in 52 banchetti nel Molise e in 4.500 punti di raccolta in Italia, i nuovi Cuori di cioccolato, la golosa novità della campagna di piazza di Natale della Fondazione: due cofanetti di 15 cioccolatini a forma di cuore, nei due gusti tradizionali cioccolato al latte e fondente, racchiusi in due magnifiche scatole scrigno con chiusura a calamita, ideali per essere riutilizzate. I cioccolatini sono avvolti da un incarto in alluminio in due colori diversi a seconda del gusto (blu per il cioccolato al latte e rosso per il fondente), sul quale sono stampate dolcissime dediche da condividere con le persone che amiamo.

I nuovi Cuori di cioccolato saranno distribuiti nelle piazze italiane il 15, 21 e 22 dicembre dai volontari di Fondazione Telethon, di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, di AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue, di Anffas – Associazione Nazionale di Famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, di UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, di Azione Cattolica Italiana, e presso le edicole aderenti al SI.NA.G.I, Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia, come ringraziamento per una donazione di 15 euro a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Grazie alla ricerca, possiamo donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie.

È possibile trovare i Cuori di cioccolato anche sullo shop online di Fondazione Telethon.

La Maratona RAI

Il numeratore, che segnerà l’inizio ufficiale della raccolta fondi, si accenderà sabato 14 dicembre in prima serata su Rai 1, durante la puntata di “Ballando con le Stelle” condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli insieme alla sua Big Band.

Domenica 15 il testimone passerà a “UnoMattina in famiglia”, “Citofonare Rai2” e a seguire “Da noi a ruota libera”.

La Maratona andrà in onda durante tutta la settimana all'interno di numerosi programmi del palinsesto Rai come “Uno Mattina in Famiglia”, “Uno Mattina”, “Storie Italiane”, “È sempre mezzogiorno”, “La volta buona”, “La Vita in diretta”, “L’Eredità”, “Affari Tuoi”, “Elisir”, “Check Up”, “Da noi a ruota libera”, “BellaMà”, “Sottovoce”, “Linea Verde” e proseguirà con lo studio dedicato a Fondazione Telethon dal pomeriggio di giovedì 19 dicembre fino alla prima serata di domenica 22 dicembre, con un’ideale staffetta su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 guidata da Tiberio Timperi, Arianna Ciampoli, Paolo Belli, Eleonora Daniele, Francesca Fialdini, Paola Perego, Simona Ventura, Monica Setta, Andrea Delogu, Caterina Benvenga, Lorenzo Branchetti, Marco Carrara, Mario Benedetto ed Elisa Isoardi.

Saranno circa 26 le ore di diretta dallo Studio 5 della Dear, oltre a tutti i programmi “Telethonizzati” della settimana che saranno coinvolti per sostenere la causa della Fondazione Telethon.

A chiudere questa trentacinquesima edizione sarà Pierluigi Diaco con "Bella Festa” uno speciale per Fondazione Telethon, programma interamente dedicato al sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, domenica 22 dicembre in prima serata su Rai 1.

Per sensibilizzare quanti più cittadini sull’importanza della ricerca sulle malattie genetiche rare, anche la Testata Giornalistica Regionale (TGR), TG1, TG2, TG3, Rai News 24 e le altre testate Rai seguiranno con il consueto impegno la maratona, con approfondimenti sulla ricerca scientifica, sulle storie dei pazienti e sul coinvolgimento della rete territoriale Telethon impegnata nella campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi.

Oltre alla tv, anche RadioRai ha stretto un’importante partnership con Fondazione Telethon, con 50 spazi editoriali dedicati distribuiti nei palinsesti dei canali generalisti e specializzati, attraverso speciali e approfondimenti, compresi i GR.

In particolare, RadioRai 1 metterà a disposizione della Fondazione il suo palinsesto e tutto l’impegno per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, una collaborazione che coinvolgerà molti dei programmi della rete che ospiteranno testimonial, ricercatori e famiglie. In concomitanza con lo studio dedicato a Fondazione Telethon, inoltre, Radio 1 – dal pomeriggio di giovedì 19 dicembre fino alla serata di domenica 22 – trasmetterà alcuni programmi dalla tensostruttura di “Casa Fondazione Telethon”, allestita all’interno degli studi Dear, dove le famiglie dei pazienti, i ricercatori, i volontari, le aziende e i partner che sostengono la raccolta fondi potranno conoscersi e dialogare. Si inizierà il giovedì con “Progetto Salute”, “Il pomeriggio di Radio1” e “Zapping”. Il venerdì trasmetteranno dalla Dear “Radio Anch’io”, “Il rosso e il nero”, “Un giorno da pecora” e ancora “Progetto Salute”, che chiuderà la giornata. Il sabato si aprirà con il GR1 per proseguire con “Musica Speciale Fondazione Telethon”. Domenica si inizierà con “Musica Speciale Fondazione Telethon” per concludere con delle incursioni nel corso di “Domenica Sport”.

Infine, è confermata anche quest’anno l’esclusiva personalizzazione del segnale orario con la voce di Caterina, una bimba nata con l’atrofia muscolare spinale di tipo 3, a cui la ricerca scientifica dona il sogno di traguardi per il futuro.

Raiplay Sound rilancerà il podcast “Telethon dietro le quinte”, con la voce narrante di Stefano Fresi.

Anche RaiPlay e RaiSport saranno presenti durante tutta la settimana.

Rai Cinema anche quest’anno realizzerà un cortometraggio per Fondazione Telethon con la regia di Francesca Archibugi, prodotto da Fandango.

Il cortometraggio racconta la storia di Maria Vittoria (per gli amici Mavi), una bambina di 10 anni e del suo grande sogno di diventare una famosa giornalista.

Rai Documentari realizzerà uno speciale dedicato ai primi 35 anni di Fondazione Telethon, che andrà in onda venerdì 13 dicembre alle ore 16,10 su Rai 3. Attraverso una carrellata di ricordi e di aneddoti dei protagonisti delle passate e attuali edizioni come Milly Carlucci e Antonella Clerici, Michele Guardì, Paolo Belli, nel documentario si ripercorrerà la storia della Fondazione, dalla sua nascita nel 1990 ad oggi, e delle 35 Maratone tv sulle reti Rai che le hanno dato sempre più popolarità.

Inoltre, parleranno di questo il Presidente di Fondazione Telethon Luca di Montezemolo e il Direttore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica di Milano (SR-Tiget), il Professor Luigi Naldini.

“La Maratona compie quest’anno 35 anni. È un appuntamento importante, perché in tutti questi anni siamo riusciti, con il prezioso aiuto della Rai, a compiere una piccola rivoluzione culturale: abbiamo portato nelle case degli italiani l’eccellenza della ricerca scientifica e la necessità di finanziarla. Il nostro impegno non si è mai fermato, e oggi siamo diventati la prima charity al mondo ad avere la responsabilità della produzione e della distribuzione di un farmaco. Una sfida immensa, che si affianca alle tante che abbiamo colto e che abbiamo davanti a noi. Ci sono infatti ancora tantissime malattie genetiche rare che non hanno un nome e nemmeno una cura. Fondazione Telethon esiste per questo e con i volontari, i nostri scienziati, le nostre persone e il cuore e la solidarietà degli italiani, lotteremo centimetro dopo centimetro per non lasciare indietro nessuno”, commenta Luca di Montezemolo, Presidente di Fondazione Telethon.

“La ricerca, in particolare quella sulle malattie genetiche rare, ha bisogno del sostegno degli italiani, che grazie alla generosità dimostrata in questi anni, hanno contribuito in maniera decisiva al progresso scientifico. È molto emozionante poter essere testimone di un momento così importante in cui concretamente si attiva una grande squadra per offrire un futuro migliore alle persone con una malattia genetica rara e alle loro famiglie. È un privilegio poter dare speranza, per questo è fondamentale che la ricerca non si fermi e per farlo ha bisogno del supporto di tutti noi”, aggiunge Ilaria Villa, Direttrice Generale di Fondazione Telethon.

Il numero solidale: 45510

Dal 1° al 31 dicembre 2024 sarà attivo il numero solidale 45510.

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro da TWT, Convergenze e PosteMobile.

Donazione con carta di credito

È possibile donare con carta di credito su www.fondazionetelethon.it oppure telefonando da rete fissa al numero verde 800 11 33 77 dal 1° al 31 dicembre (02.34989500 dall’estero).

QR Code

Durante la settimana di maratona sulle reti Rai, sarà possibile fare una donazione online anche inquadrando con il proprio smartphone o tablet il QR code che comparirà durante le trasmissioni televisive, uno strumento veloce per sostenere la ricerca.

L’impegno dei partner aziendali

Le aziende partner sono al fianco di Fondazione Telethon per dare il proprio contributo alla migliore ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, con BNL BNP Paribas partner storico della Fondazione da 33 anni, che contribuisce alla raccolta con le Società del Gruppo BNP Paribas in Italia (come Arval, Asset Mangement, Cardif, CIB, Findomestic, Floa, Leasing Solutions, Real Estate, etc.); bofrost*, DHL, Engie Italia, Esselunga, Eurospin, Ferrarelle S.p.A, Gamestop Italia Srl, Giocheria Spa, Iveco Group, Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., Leonardo, Mercati città la Prima, OP Ortocal, Pata Spa, PayPal, Sofidel, Telesia, VIVI Energia e Zucchetti s.p.a. che scendono in campo con diverse iniziative di raccolta fondi.

Anche quest’anno, inoltre, DHL è vettore ufficiale della campagna di piazza con i Cuori di cioccolato.

Come continuare a sostenere Fondazione Telethon

È possibile sostenere Fondazione Telethon tutto l’anno con una donazione su www.fondazionetelethon.it o scegliendo un prodotto solidale sullo shop online di Fondazione Telethon.

Fondazione Telethon ETS

Fondazione Telethon ETS è una delle principali charity biomediche italiane, nata nel 1990 per iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da distrofia muscolare. La sua missione è di arrivare alla cura delle malattie genetiche rare grazie a una ricerca scientifica di eccellenza, selezionata secondo le migliori prassi condivise a livello internazionale. Attraverso un metodo unico nel panorama italiano, segue l’intera “filiera della ricerca” occupandosi della raccolta fondi, della selezione e del finanziamento dei progetti e dell’attività stessa di ricerca portata avanti nei centri e nei laboratori della Fondazione. Inoltre, sviluppa collaborazioni con istituzioni sanitarie pubbliche e industrie farmaceutiche per tradurre i risultati della ricerca in terapie accessibili ai pazienti. Dalla sua fondazione ha investito in ricerca 698 milioni di euro, ha finanziato oltre 3.000 progetti con 1.771 ricercatori coinvolti e 637 malattie studiate. Ad oggi, grazie a Fondazione Telethon è stata resa disponibile la prima terapia genica con cellule staminali al mondo, nata grazie alla collaborazione con l’industria farmaceutica, destinata al trattamento dell’ADA-SCID, una grave immunodeficienza che compromette le difese dell’organismo fin dalla nascita. Nel 2023, Fondazione Telethon è diventata responsabile della produzione e distribuzione del farmaco nell’Unione Europea. Un’altra terapia genica frutto della ricerca di Fondazione Telethon resa disponibile è quella per una grave malattia neurodegenerativa, la leucodistrofia metacromatica. Questo approccio terapeutico è in fase avanzata di sperimentazione clinica per un’altra immunodeficienza, la sindrome di Wiskott-Aldrich, per la beta talassemia e alcune malattie metaboliche dell’infanzia, la mucopolisaccaridosi di tipo 6 e di tipo 1. Inoltre, all’interno degli istituti di Fondazione Telethon sono in fase avanzata di studio o di sviluppo strategie terapeutiche mirate anche per altre malattie genetiche, come per esempio alcuni difetti ereditari della vista. Parallelamente, continua in tutti i laboratori finanziati dalla Fondazione lo studio dei meccanismi di base e di potenziali approcci terapeutici per patologie ancora senza risposta.