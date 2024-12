"Squilli di Trombetta", lo sport termolese tra vittorie e sconfitte

TERMOLI. Eccoci qua per un altro appuntamento con gli "Squilli di Trombetta", i giudizi senza pregiudizi sulle prove delle squadre e degli atleti termolesi scesi in campo nell’ultimo fine settimana.

CALCIO SERIE D: TERMOLI CALCIO 1920 – Voto 10 e lode (+1)

Il Termoli Calcio 1920 merita un 10 con lode, e aggiungiamo anche un +1! Nonostante una settimana travagliata, senza allenamenti regolari e con alcuni giocatori che hanno deciso di lasciare la squadra (scelta legittima ma non certo dettata dal cuore), i ragazzi rimasti hanno dimostrato di essere un gruppo compatto e fedele alla parola data.

Con una squadra composta da tanti giovani (classi 2004, 2005, 2006 e 2007) affiancati dai veterani Hutsol e Sicignano, il Termoli ha messo in seria difficoltà la capolista Sambenedettese. Dopo essere passati in vantaggio grazie alla rete di Ricci, sono stati raggiunti e infine beffati al 93’ con il gol del definitivo 2-1 nei sei minuti di recupero.

Nonostante la sconfitta, questo gruppo ha mostrato grinta, caparbietà e un senso di appartenenza che commuove. La città di Termoli ringrazia pubblicamente Sicignano, Hutsol, Palombo, Hysaj, Ricci, Esposito, Allegretti, Colarelli, Galdean e tutti gli altri che hanno deciso di continuare a lottare per la squadra e per la città. Siete eroi d’altri tempi, simbolo di lealtà in un calcio moderno spesso dominato da interessi economici. Grazie di cuore!

ARTI MARZIALI: CAPURSO TEAM, GIULIA CIARLARIELLO – Voto 10

L’atleta della Capurso Team, Giulia Ciarlariello, conquista il suo quarto titolo consecutivo nel campionato italiano WKF (specialità Kickboxing) nella categoria 12/13 anni. L’evento, svoltosi al Palasport di Andria, ha visto la partecipazione di numerose discipline, tra cui Mma Grappling, Muay Thai, Kickboxing e Boxe.

La Capurso Team ha brillato anche con Luigi Leva, finalista nella disciplina MMA. Nonostante un’ottima prova, Leva si è dovuto accontentare del secondo posto, ma ha mostrato grandi capacità che lasciano ben sperare per il futuro.

CALCIO A 5 SERIE C1 (GIRONE B): ARCADIA CALCIO A 5 – Voto 9

Prosegue il momento magico dell’Arcadia Calcio a 5, che dopo il colpaccio contro la Chaminade, ha battuto anche il Monacilioni. Ora la squadra si trova a soli tre punti dalla vetta. Pur mantenendo un profilo basso, l’entourage potrebbe cominciare a pensare a un sogno: la vetta del campionato.

PODISTICA: SCOPRITERMOLI RUNNERS TERMOLI – Voto 8,5

Angela Costantiello e Filippo Cantore, presidente e anima della Scopritermoli Runners, hanno ancora una volta colpito nel segno. Nonostante il maltempo, oltre cento partecipanti hanno preso parte alla corsa podistica “Scopritermoli, la corsa dell’Immacolata Concezione”.

Il percorso, partito dallo splendido scenario del borgo antico, si è snodato tra la passeggiata dei trabucchi, Rio Vivo, il Lungomare Cristoforo Colombo e il ritorno al borgo passando per il castello. L’evento, giunto alla sua 17ma edizione, conferma il suo fascino unico e la capacità di unire sport e valorizzazione del territorio.

VOLLEY SERIE C MASCHILE: TERMOLI PALLAVOLO – Voto 7,5

Vittoria sofferta ma preziosa per il Termoli Pallavolo, che al tie-break ha battuto la Sieco Service Impavida Ortona. Dopo essere stati sotto per 2-0, i ragazzi hanno completato una rimonta straordinaria vincendo per 3-2. Ora la squadra si trova a 14 punti, a soli due dalla capolista Tekno Progetti Arabona. Una vittoria di carattere contro un avversario ostico.

BASKET DR2 ABRUZZO-MOLISE: BASKET YOUNG – Voto 6

Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi della cantera cestistica termolese. Tuttavia, le attenuanti non mancano: il gruppo sta accumulando esperienza preziosa che potrebbe rivelarsi più importante dei punti in classifica. Nonostante le difficoltà, la squadra resta a quota 8 punti, frutto di un inizio di campionato promettente.

BASKET SERIE B INTERREGIONALE: AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI – Voto 5,5

La squadra ha avuto un avvio di campionato complicato, affrontando quasi tutte le migliori formazioni del torneo sia all’andata che ora nel ritorno. Le ultime due sconfitte contro Monopoli e Bisceglie erano prevedibili, ma preoccupa la mancata reazione nella gara contro i Lions Bisceglie, importante per la zona playoff. La squadra di Marinelli non è mai sembrata in grado di compiere un’impresa, mostrando difficoltà per tutta la partita.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE: YO-GO TERMOLI PALLAVOLO – Voto 5

Sconfitta netta ma non preoccupante per le giovani della Yo-Go Termoli Pallavolo. La squadra, ancora in cerca di esperienza, affronta un campionato inevitabilmente costellato di alti e bassi. Solo giocando e accumulando minuti in campo si possono costruire le basi per future soddisfazioni.

CALCIO PROMOZIONE REGIONALE: TERMOLI 2016 G.S. DIFESA GRANDE – Voto 4,5

Una stagione ormai compromessa per il Termoli 2016 G.S. Difesa Grande. Nonostante l’impegno, la squadra sembra inconsciamente rassegnata. Tuttavia, la società sta già lavorando su un progetto lungimirante che, si spera, darà i suoi frutti nel prossimo futuro.

