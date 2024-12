Arte e prevenzione uniti per il territorio

LARINO. Grande successo per la serata di solidarietà frentana, tenutosi sabato scorso, organizzata dal Lions club Larino, che ha portato in scena sul palco del cinema teatro Risorgimento di Larino la rappresentazione teatrale “Amichevolmente nemiche” della compagnia “I NapoleSani”.

Un progetto che parte da lontano, ma che ha visto il suo concretizzarsi proprio nella serata dello scorso 7 dicembre. Un sodalizio importante, quale la collaborazione fra il Lions club Larino e la Lilt provinciale di Campobasso, che supportati dal Comune frentano, l’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso, la Uilt Molise e la compagnia teatrale de “I NapoleSani”, ha concretizzato un grande service. Il nobile obiettivo interassociativo, collante dell’iniziativa, è stato quello di raccogliere fondi e donarli alla LILT Provinciale per l’acquisto di strumenti diagnostici atti a dotare il camper attraverso il quale viene promossa la prevenzione sul territorio.

La prevenzione sanitaria è un fabbisogno collettivo su cui il club frentano investe molto, in azioni informative e screening, suggellando il connubio con la Lilt provinciale guidata dalla dottoressa Carmela Franchella.

I club del basso Molise, come riportato sul palco dalla Presidente del Lions club Larino Carmela Minotti, avevano già realizzato service a favore delle iniziative della Lilt provinciale di Campobasso nello specifico l’acquisto, frutto di una raccolta fondi del Club Termoli Tifernus, del van per il trasporto dei malati oncologici e garantire loro le terapie necessarie, oltre anche alla donazione, da parte del club Termoli Host, di un defibrillatore. Il fil rouge, come riportato dalla Presidente del club frentano, è arrivato a Larino con l’iniziativa che ha incontrato la disponibilità della sensibile compagnia teatrale “I NapoleSani”. La solidarietà unisce e dimostra che il nostro territorio ha un grande senso di appartenenza e voglia di fare comunità, ha riportato Graziella Vizzarri, segretario del club frentano e Consigliere comunale, che ha dato il via alla serata invitando sul palco il primo cittadino Giuseppe Puchetti, il Presidente di Zona B della 7° Circoscrizione Franco Cristaldi e Maria Ramacieri delegata della Lilt provinciale di Campobasso. A portare i saluti dell’Omceo Campobasso la stessa Antonella Giordano, referente della commissione medicina di genere e pari opportunità.

La gremita platea ha applaudito divertita l’esibizione dei bravissimi attori nella commedia brillante “Amichevolmente nemiche” scritta da Antonella Giordano. La commedia tocca in maniera sottile e garbata tanti temi sociali, creando intorno ad essi la giusta ironia affinché si possa cogliere l’essenziale sentimento di confronto con le quotidianità, ad effetto framing.

L’arte, anche in questo caso, è stata fautrice di armonia collettiva, significative riflessioni e collante per un WE SERVE tangibile.