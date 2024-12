La chiesa della Madonna della Salute diventa Santuario: un giorno storico per la comunità

CASTELMAURO. Domenica 8 dicembre 2024, solennità dell’Immacolata Concezione, sua eccellenza Gianfranco De Luca ha proclamato la chiesa della Madonna della Salute di Castelmauro con il titolo di Santuario della Madonna della Salute. Questo momento tanto atteso dalla comunità dei fedeli che onorano la Vergine con fede, preghiera e devozione, è stato preceduto da un Triduo di preparazione. Una giornata storica per la Parrocchia “San Leonardo Confessore”, i Padri Pallottini insieme a don Antonino D’Aulerio - per 58 anni alla guida della parrocchia - al Comune di Castelmauro, alle autorità civili e all’intera comunità di fedeli che hanno preso parte con immensa gioia all’evento e rinnovano l'invito a visitare il Santuario della Madonna della Salute. Nel decreto a firma di Mons.

De Luca si evidenzia l’importanza di un luogo così caro a moltissimi fedeli:

“La storia ci attesta la lunga vita della chiesa rurale dove era venerata la Madonna della Salute che aveva le porte risalenti al 1456 che il vescovo di Guardialfiera “decorò a proprie spese” nel 1675 per essere restaurata nel 1892 e dotata di campanile nel 1911. Da sempre il popolo di Castelmauro ha visto in questa chiesa della Madonna della Salute un luogo privilegiato dove vivere la fede e invocare la Vergine Santa e la sua potente intercessione per le necessità dei suoi figli e del mondo intero.

Questa genuina e ininterrotta tradizione è stata accompagnata per decenni dal parroco don Antonino D’Aulerio che valorizzando il sensus fidei del popolo di Dio ha promosso e ridato slancio ai gesti della fede e alla cura di questo luogo santo con importanti lavori di restauro fino alla Dedicazione della Chiesa sotto il titolo di Madonna Santissima della Salute avvenuta il 12 luglio 1997 da parte del vescovo di Termoli-Larino monsignor Domenico D’Ambrosio.

Volendo dunque ulteriormente rinsaldare il legame di questa comunità con la nostra mamma celeste “salute dei malati”, preso atto del decoro del luogo, dell’affluire in questa chiesa di gran numero di fedeli che esprimono la loro fede con gesti autentici di pietà, a norma dei cann. 1230-1234 del CJC, erigo la suddetta chiesa “Maria SS. Della Salute” a Santuario parrocchiale con il titolo di “Madonna della Salute”. La decorrenza del presente atto è stabilita in data 8 dicembre 2024 con la celebrazione eucaristica da me presieduta in detta chiesa nella Solennità dell’Immacolata Concezione.

Galleria fotografica