"Gli sfizi di posta": aneddoti e storie epistolari

TERMOLI. Venerdì 13 dicembre ore 18,30 presentazione a cura della Casa del libro.

"Gli sfizi di posta" sono 'pezzi' snelli, contenuti, immediati, e soprattutto curiosi, divertenti, intriganti. Aneddoti e storie raccontati utilizzando lettere, cartoline, telegrammi, osservandone affrancature, bolli di partenza, di arrivo, di transito, di censura postale e indagandone i vari mondi sottesi.

In una sequenza di documenti postali, scelti in un arco temporale che va dal 1820 al 1949, incontriamo storie di matrimoni di un tempo, catastrofi naturali, beghe di paese, la tragedia di due guerre, Silvio Pellico, Umberto Nobile, Cesare Pavese. Uomini e donne nel loro pubblico o privato, attori di piccoli e grandi fatti che hanno alimentato la Storia, cristallizzati nella memoria postale, riportati in vita per il tempo di una breve lettura.

Un libro "sfizioso", originale, intrigante. La cittadinanza è invitata ad intervenire