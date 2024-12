Conclusa la 'peregrinatio' della statua della Madonna di Lourdes

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Conclusa la peregrinatio della statua della Madonna di Lourdes.

Più di 70 famiglie hanno accolto l’iniziativa. Si è conclusa la peregrinazione della statua della Madonna di Lourdes. E’ stato un vero percorso spirituale, iniziato quasi due anni fa per iniziativa del parroco di Santa Croce di Magliano, don Costantino Di Pietrantonio, e ha permesso alla statua di visitare 73 famiglie della comunità parrocchiale.

Nelle scorse settimane, il simulacro della Vergine Maria è rientrato in parrocchia, accolto dai bambini del catechismo di terza elementare. Questo momento di preghiera e affidamento alla Madre di Dio ha coinvolto profondamente la comunità, radunando famiglie intere e persone di tutte le età.

Sabato 7 dicembre 2024, queste stesse famiglie sono state invitate a partecipare alla celebrazione comunitaria presieduta dal parroco don Costantino, concelebrata da Padre Tonino e arricchita dalla presenza del parroco emerito don Angelo.

Durante l'omelia, il parroco ha sottolineato: «La figura della Vergine Maria in questo itinerario spirituale ci ha ricordato la sua disponibilità al progetto di Dio e ispirandoci a essere pellegrini di speranza in tutte le circostanze della nostra vita sapendo che il Signore continua a ripetere a ciascuno: ‘Non temere, perché hai trovato Grazia presso Dio’. Il parroco ha poi aggiunto: «Questa peregrinatio non è stata solo un momento di devozione personale, ma un’opportunità per la comunità cristiana di rinnovare la propria fede e di riscoprire il vero significato della Speranza cristiana. Attraverso la preghiera, la riflessione e la condivisione fraterna, i partecipanti a questa peregrinazione si uniscono in un cammino di fede verso il Giubileo del 2025, nutrendo la speranza che solo la fede può offrire».

La celebrazione di ringraziamento è coincisa con la nomina del nuovo vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Monsignor Claudio Palumbo. A lui, da parte di tutta la comunità parrocchiale, vanno gli auguri e la preghiera e al Vescovo emerito, monsignor Gianfranco De Luca che diventa amministratore diocesano fino all'ingresso ufficiale del nuovo vescovo in Diocesi.