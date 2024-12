Tutti in piazza a Capodanno per festeggiare l'arrivo del 2025

TERMOLI. Termoli si prepara a festeggiare l'arrivo del 2025 all'insegna della musica con il format “Feel the Love Generation” Black & White Circus...

Il Capodanno in piazza è ormai una costante e questa volta si ballerà al ritmo dei successi degli anni '80, '90 e '00.

Un Dj set esplosivo, animatori e professionisti del settore molto apprezzati nel panorama molisano, accompagnato da ballerine, effetti speciali, performer e gadgets che condurranno i presenti nel nuovo anno con un magico viaggio nel tempo, tra le note che hanno fatto ballare e innamorare intere generazioni. Uno Show intenso con un’ambientazione unica nel suo genere, per vivere una notte ricca di ricordi e di energia insieme ad artisti che si esibiranno anche tra il pubblico.

L'intrattenimento musicale sarà affidato al Dj Nik Di Palma, supportato da dj Biagio Capurso e alla voce di Buhardovoice.

L'evento - promosso dal Comune di Termoli - è organizzato da TELECOMUNICARE Srls con la partecipazione dei ragazzi di MY PARTY e presentato da Roberto Di Blasio .L’appuntamento è per il 31 dicembre dalle ore 22.30 in Piazza Vittorio Veneto.

“Anche quest’anno – ha spiegato il vicesindaco Michele Barile – abbiamo deciso di organizzare il Capodanno in piazza per permettere a tutti i termolesi di ballare e brindare al nuovo anno. Un format che nel corso del tempo ha trovato sempre più sostenitori e che ogni volta invoglia ad organizzare qualcosa di nuovo con tante sorprese e tanta buona musica.

L’invito è di ritrovarci il 31 dicembre in Piazza Vittorio Veneto per salutare tutti insieme il nuovo anno”.