"Una cosa per la quale mi odierai", Erica Mou a Termoli

TERMOLI. L’autrice e cantante Erica Mou presenta a Termoli il suo nuovo romanzo “Una cosa per la quale mi odierai” edito per Fandango Libri, sabato 14 dicembre, alle 18.30, presso la Casa Museo Stephanus in Piazza Duomo.

L’incontro, moderato da Serena Salvatore, è organizzato nell’ambito di “Fuori dall’Alta Marea”, la serie di eventi invernali proposti dall’associazione del festival di cinema e arte che di consueto si svolge tra luglio e agosto. A seguire la possibilità di acquistare il libro, di incontrare Erica Mou e di godersi una degustazione di vini a cura di Tenute Martarosa (ingresso libero sia alla presentazione sia alla degustazione sono gratuiti).

Al centro del suo ultimo romanzo Erica, una ragazzina con una carriera in partenza quando viene costretta da sua madre, Lucia, ad ascoltare quello che ha da dirle. La frase pronunciata in cucina, porta Erica fuori strada. Lucia, professoressa di matematica di 54 anni, le dice di avere un tumore. Parte da lì il racconto che Erica fa della malattia di sua madre.

Erica Mou è una cantautrice pugliese con una scrittura originale che coniuga la tradizione cantautorale italiana e le sonorità pop-folk del Nord Europa. Nel 2012 partecipa al Festival di Sanremo vincendo il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio Tv. Nel 2014 è candidata al David di Donatello per la Migliore Canzone Originale. Attualmente è in tour con il suo nuovo album Cerchi. Il suo romanzo d’esordio, Nel mare c’è la sete, è stato pubblicato nel Regno Unito, Australia e India, e adesso è il turno di Una cosa per la quale mi odierai.

Alta Marea Festival e Fuori dall’Alta Marea sono progetti dell’Associazione Culturale Alta Marea. Direzione artistica di Antonio De Gregorio. Grafiche, comunicazione e art depth di Adele Sorressa e Chiara Tuttolani. Comunicazione, logistica e literature depth di Valentina Salierno.