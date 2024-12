Celebrati i 25 anni di vita religiosa per suor Lydiah Macharia

Domenica scorsa, 8 dicembre 2024, solennità dell’Immacolata Concezione, le suore di Maria Immacolata di Nyeri (Kenya) hanno celebrato il venticinquesimo anniversario della vita religiosa di suor Lydiah Macharia. Un momento significativo per la parrocchia di San Giuliano di Puglia, dove le religiose svolgono il loro servizio, e per tutta la comunità pastorale di Santa Croce di Magliano e Colletorto. La santa messa è stata celebrata dal nuovo parroco, don Costantino, insieme a don Pietro Cannella, che lo ha preceduto, e a don Angelo Castelli alla presenza dell’amministrazione comunale e di numerosi fedeli.

Nell’occasione suor Lydiah ha rinnovato con fede e amore i voti di castità, povertà e obbedienza ringraziando il Signore Gesù Cristo e la Vergine Maria per il dono della vocazione e della vita religiosa che condivide con le consorelle, presenti anche a Termoli. Preghiera, servizio, vicinanza al prossimo accompagnano il suo operato nell’affidamento a Dio e nell’incontro di ogni fratello e sorella che ha incontrato e continua a conoscere in una dimensione di accoglienza, ascolto e relazione. Suor Lydia, che dirige anche il coro parrocchiale di San Giuliano di Puglia, ha ringraziato il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, per aver accolto da diversi anni la loro congregazione nella diocesi di Termoli-Larino, fondata in Africa da monsignor Filippo Perlo.

Al termine della celebrazione un momento di festa e condivisione per tutti. A suor Lidya gli auguri più sinceri e affettuosi per un cammino di comunione nel nuovo anno giubilare.

