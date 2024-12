Larino celebra il 30esimo compleanno dell’associazione nazionale Città dell’Olio

LARINO. Larino celebra il 30esimo compleanno dell’Associazione nazionale Città dell’Olio - che proprio a Larino è stata fondata nel dicembre 1994 - con una prestigiosa iniziativa che si terrà martedì 17 dicembre alle 16.00 presso il Palazzo Ducale.

"Siamo Città dell’Olio!" - l’evento voluto dall’Amministrazione comunale e dal Coordinamento regionale delle Città dell’Olio molisane – sarà l’occasione per raccontare la storia della grande rete dei territori olivati italiani e le progettualità in essere. Ma sarà anche il punto di partenza per avviare un nuovo percorso di promozione e valorizzazione delle produzioni locali attraverso il coinvolgimento di olivicoltori, viticoltori, tartufai e operatori turistici, in azioni sinergiche e integrate con le Città di Identità, le Regioni e altri stakeholder interessati a valorizzare le identità e le produzioni tipiche locali ed il turismo di comunità che si sviluppa a partire dal racconto delle tradizioni, dei mestieri e delle piccole e grandi storie di persone che custodiscono l’immenso patrimonio oleo-enogastronomico molisano.

“Essere a Larino per noi è una grande emozione. È un ritorno a casa, nella città dove tutto è iniziato. Se oggi le Città dell’Olio sono oltre 500 e sono riconosciute in tutto il mondo, lo dobbiamo a persone come Pasquale di Lena che hanno saputo vedere prima e più lontano di altri. Abbiamo la responsabilità di custodire questa grande eredità e traghettarci nel futuro, raccogliendo nuove sfide pur restando fedeli alle nostre radici” ha dichiarato Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio.

“Tutto è nato da un grande amore per l’olio e dal desiderio di unire le forze per promuovere la cultura dell’olivo da Nord a Sud. Quando nessuno ci credeva, abbiamo avuto il coraggio di inseguire un sogno che oggi è una realtà che va oltre ogni aspettativa. Auguro alle Città dall’Olio altri 100 anni di vita, perché tanto è stato fatto ma tanto c’è ancora da fare per le nostre Comunità dell’Olio” ha commentato Pasquale Di Lena, ideatore e fondatore delle Città dell’Olio.

“I soci molisani sono orgogliosi di ospitare un evento così importante. Un’occasione unica per celebrare insieme trent’anni di impegno al fianco degli olivicoltori e guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo. L’olio EVO di qualità è un simbolo del “made in Italy”, non è semplice alimento ma un valore identitario da tramandare - ha detto Giovanni Di Matteo Coordinatore regionale delle Città dell’Olio del Molise.

Il programma. Nella prima parte dell’incontro sono previsti i saluti istituzionali di Giuseppe Puchetti Sindaco di Larino, Giovanni Di Matteo Coordinatore Regionale Città dell'Olio del Molise e Maurizio Santilli Consigliere nazionale Città dell'Olio. A seguire, gli interventi di Michele Sonnessa Presidente Associazione Nazionale Città dell'Olio, Pasquale Di Lena Ideatore e Fondatore Città dell'Olio e Nicola Malorni Segretario Regionale Città dell'Olio del Molise. Al termine di questo primo focus ci sarà la proiezione di “Minerva”, il cortometraggio realizzato da Simone d'Angelo, prodotto da Corto Factory ed interpretato da una straordinaria Giusy Frallonardo per i 30 anni dell'Associazione nazionale Città dell'Olio. Nella seconda parte dell’iniziativa, si terrà una tavola rotonda che vedrà riunite per la prima volta tutte le associazioni promotrici del registro delle Associazioni nazionali delle Città di Identità, istituito dalla Legge sul Made in Italy. Un risultato storico che rappresenta un segnale di attenzione verso i temi legati all’olivicoltura e al paesaggio e per tutte le Associazioni legate identitariamente ai prodotti agricoli del territorio. Interverranno: Antonio Balenzano Direttore generale dell’Associazione Nazionale Città dell'Olio, Paolo Corbini Direttore dell’Associazione Nazionale Città del Vino e Simona De Caprio Vicepresidente Associazione Nazionale Città del Tartufo. Le conclusioni sono affidate a Roberto Di Pardo Consigliere regionale con delega in Pianificazione del territorio e Contenimento del consumo del suolo e Sandra Scarlatelli Direttore e Autorità di gestione regionale. Modera l’evento Graziella Vizzarri Consigliere Comune di Larino. Dalle 18.00 alle 20.00 spazio a “Il Molise è Olio EVO di qualità”, l’appuntamento da non perdere con le degustazioni a cura dei produttori olivicoli molisani.