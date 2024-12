Si rinnova la tradizione del pane dell'Immacolata

sab 14 dicembre 2024

MONTELONGO. Anche quest'anno si è rinnovata a Montelongo una tradizione significativa, che consolida la fede e l'identità del paese in uno dei periodi più belli dell'anno, quello dell'Avvento. È il pane dell'Immacolata, "le panettelle" così come vengono chiamate in ogni angolo del piccolo centro, benedetto alla vigilia della solennità e distribuito nelle prime ore dell'8 dicembre.

La santa messa nella chiesa di Santa Maria ad Nives, è stata celebrata dal nuovo parroco, don Marco Colonna, alla guida della parrocchia dopo don Giovanni Licursi, al quale va un sentito ringraziamento da parte di tutta la comunità. Don Marco ha evidenziato il senso della festa dell'Immacolata e, nella distribuzione del pane, un valore molto importante di condivisione, incontro e relazione nell'attesa del Santo Natale.

Le panettelle sono state preparate con amore da diverse famiglie con la classica forma e deposte nelle ceste prima di essere benedette. Già dall'alba è iniziato il giro per il paese bussando alle porte delle abitazioni dove è stata collocata proprio la forma dei panini. La tradizione vuole che il giro venga fatto portando la federa dei cuscini per poter ricevere il pane. Molto bello vedere anche i bambini, insieme ai propri cari, rinnovare questo momento al sorgere del sole.

Tutti possono partecipare. La coincidenza del fine settimana ha richiamato tanti montelonghesi che vivono fuori ma portano nel cuore il loro amato paese. Quest'anno sono state realizzate anche delle casacche per rendere ancora più bello questo momento carico di emozione che resiste al passare del tempo e alle difficoltà dei piccoli centri. Si ricorda, tra le altre cose, anche il pellegrinaggio che da Montorio nei Frentani si faceva a piedi fino a Montelongo proprio per prendere la panettella. E chissà se qualcuno, sotto le stelle, l'ha fatto ancora.

