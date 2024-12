“Noi, sentinelle del futuro”: gli scout Agesci e l'emergenza educativa

CAMPOMARINO. Un incontro celebrativo, ma anche di riflessione, quello organizzato per questa giornata dal gruppo Scout Agesci Campomarino 1, guidato da Giuseppina Mascilongo. Dalle 11.45, alla chiesa “Santo Spirito” di Campomarino, “Noi, sentinelle del futuro”, festeggiano i dieci anni.

«Ogni essere umano nasce con la necessità di essere accudito, tutelato, aiutato, insomma custodito. Soprattutto i bambini e gli adolescenti hanno bisogno di adulti che si comportino da sentinelle mostrandosi custodi responsabili della loro crescita, della loro sicurezza, del loro benessere, della loro libertà e del loro futuro».

Intervengono l’amministratore diocesano, monsignor Gianfranco De Luca, il sindaco Vincenzo Norante -, il maresciallo maggiore Massimo Pacucci, comandante della stazione Carabinieri di Campomarino, il maresciallo Massimiliano Voria, comandante della Polizia municipale e don Rosario Candigliota, parroco e moderatore della Comunità Pastorale “Santo Spirito”. Relazioni affidate a Maria Chimisso, direttrice Usr Molise: «La sfida educativa: il ruolo della scuola»; Rossella Panarese, assessore con delega al Bilancio, Politiche sociali, Istruzione e Cultura – Comune di Campomarino: «Dall’aula al mondo: l’importanza delle esperienze extracurriculari tra sfide e opportunità»; Nicola Malorni, psicologo e psicoterapeuta: «Connessione: cosa significa essere «umani»»; Luigi Pietrunti, delegato regionale al Consiglio nazionale Agesci: «Educare alle scelte»; Rosalba De Luca- Giampiero Guidi, Capi Gruppo Campomarino 1: «Il Buona strada della Capo Guida e del Capo Scout d’Italia».

«Sembrava quasi impossibile, e invece sono passati 10 anni! 10 anni ricchi di gioie, avventure, esperienze. Non sono mancati sicuramente ostacoli, stanchezza ed incomprensioni.

Ma sappiamo bene che "Il sorriso fa fare il doppio della strada di un brontolio", e soprattutto che la salita sarà anche ripida, ma la vista dalla vetta è incantevole! In tanti hanno indossato il fazzolettone blu, rosso e bianco. Rosso e blu, come i colori di Campomarino, Comunità che 10 anni fa ci ha accolti nel migliore dei modi, facendoci sentire subito a casa e che ha risposto in modo più che positivo alla nostra proposta Scout! Bianco, come il colore del Santo Spirito, chiesa che ci accoglie dal giorno zero! Vogliamo cogliere l'occasione di questo primo traguardo raggiunto insieme, invitando la Comunità a prendere parte alla Santa Messa e al convegno che si terrà subito dopo nel teatro della Chiesa Santo Spirito in cui si tratteranno tematiche che ci sono molto a cuore, in primis: l'educazione delle nuove e future generazioni! Vi aspettiamo numerosi», il messaggio-invito diffuso sui social.