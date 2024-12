Emergenze educative: tesi e testimonianze nel decennale Agesci a Campomarino

TERMOLI. Emergenze educative. Il punto a Campomarino in occasione dei festeggiamenti dei 10 anni del gruppo scout Agesci.

Un incontro celebrativo, ma anche di riflessione, quello organizzato domenica 15 dicembre dal gruppo Scout Agesci Campomarino 1, guidato da Giuseppina Mascilongo.

E l’intervento dello psicologo analista Nicola Malorni ha permesso di spostare il focus su uno degli argomenti più dibattuti nell’ultimo periodo: quello dell’educazione affettiva come strumento per il contrasto delle violenze tra i giovani.

Le recenti acquisizioni della ricerca neuroscientifica, che corroborano di evidenze le teorie psicoanalitiche, confermano l’intuizione junghiana di una disposizione archetipica all’attaccamento nell’essere umano - ad affermarlo è stato Nicola Malorni, psicologo analista intervenuto al convegno dedicato alle emergenze educative.

Lo schema di comportamento innato che ci predispone ai legami - un archetipo appunto - favorisce, già dalle prime ore dopo la nascita, la preferenza del neonato verso la voce umana, per la sua prosodia, per i movimenti dei muscoli facciali (le espressioni fisiognomiche) , ossia per tutti quegli aspetti del piccolo mondo neonatale che dispiegherà la più vasta esperienza umana negli anni a venire.

Ebbene, oggi la scienza riconosce che senza questo archetipo - che potremmo definire “dell’attaccamento” - saremmo in grado di abbandonarci l’un l’altro facilmente e senza rimorsi, rendendo impossibile la formazione di relazioni stabili, di unità familiari solide, di comunità e società funzionali;

la noia sarebbe un problema perché genererebbe un vuoto che soltanto l’Altro interiorizzato, l’oggetto interno permanente, può rendere contenibile ma, sappiamo, anche alla luce di eventi di cronica nera - pensiamo alla violenza ad esempio - che la permanenza di un oggetto dal quale ci si separa è possibile solo grazie ad esperienze ripetute di connessione sintonizzata nella primissima infanzia (primi 1000 giorni di vita, soprattutto); non accetteremmo la conclusione di un rapporto perché senza legami , e senza la speranza “appresa dall’esperienza “ , non si può vivere: Filippo Turetta è stato un tragico esempio del collasso della capacità di contenere l’esperienza dell’assenza; infine , senza attaccamenti sicuri non sapremmo immaginare un “futuro possibile” perché il futuro ha bisogno di legami con “oggetti interni”, da cui origina la fiducia negli altri e in sé stessi, risultato di relazioni soddisfacenti e funzionali.

La spinta biologica al legame è il risultato dell’evoluzione del sistema nervoso autonomo, una delle dimensioni anatomiche e funzionali che costituiscono l’Inconscio teorizzato dalla psicoanalisi, e in particolare del X Nervo Cranico o "Vago” (dal latino “vagus” , vagabondo) che si presenta come un intricato sistema di connessioni neuronali capace di legare le funzioni psichiche superiori (associate alla Neocorteccia) e gli stati emozionali (del Cervello Limbico) al sistema uditivo e motorio facciale , al sistema fonetico , e finanche al funzionamento di cuore , diaframma, apparato digerente, sistema neuro endocrino. Questo suo “vagabondare” interessando funzioni come la comunicazione, il respiro, la circolazione sanguigna o la modulazione dello stress ci mostra come l’esperienza relazionale sia fondamentale non solo per la salute fisica e mentale ma anche per lo sviluppo della personalità degli individui.

Per questo motivo lo psicologo analista lancia un monito: attenzione alle idealizzazioni di una tanto evocata “educazione affettiva” nelle scuole perché la co-regolazione non si apprende con la somministrazione di nozioni o con la sensibilizzazione mediata esclusivamente dalle funzioni psichiche superiori (neo corticali).

L’esperienza è l’unica possibile Maestra e questa è basata esclusivamente sulla relazione uno a uno, oppure uno a “piccoli gruppi”.

Secondo la teoria polivagale di Stephen Porges, buone relazioni di attaccamento stimolano l’attivazione del “freno vagale”, ossia la capacità del Vago di regolare l’attivazione simpatica (che è alla base dei meccanismi di attacco o fuga) e promuovere la connessione col mondo basata sulla fiducia e sul senso di sicurezza.

Ma “buon attaccamento” non significa affatto essere genitori o educatori “amici “, dispensatori di benessere assoluto ma capaci di co-regolare l’assetto neuropsichico e affettivo del bambino o dell’adolescente spostandosi continuamente nell’arco della giornata tra esperienze di frustrazione ed esperienze di gratificazione, tra senso di insicurezza e conquista di stati prolungati di soddisfazione e quiete. Insomma, occorre essere come suggeriva anche Donald Winnicott “genitori sufficientemente buoni”, o “educatori sufficientemente buoni”, riconoscendo che con i bambini e i ragazzi bisogna saper somministrare anche congrue dosi di frustrazioni e accogliere le esperienze di dolore come nutrienti essenziali dello sviluppo, e quindi parlare anche della malattia , della morte, delle delusioni, dell’Ombra - come direbbe Jung - dell’esistenza umana.

L’attesa, l’assenza, la procrastinazione sono palestre senza le quali non si può imparare la regolazione affettiva ed emotiva.

La sintonizzazione genitori-figli, ma anche educatori-educandi, ovvero la co-Regolazione porta a buone capacità di regolazione affettiva e a buone abilità sociali in età adulta, ossia allo sviluppo di una personalità resiliente.

Se a partire dalla prima infanzia, siamo in un costante stato di difesa (Iper- Arousal), come accade nelle condizioni di maltrattamento o conflittualità, se non abbiamo occasioni ripetute per apprendere a decodificare i segnali di pericolo o sicurezza, e a gestire la capacità di autoregolazione grazie all’alternanza di esperienze frustranti e piacevoli , come si diceva prima, la nostra vita e le nostre relazioni ne risentiranno.

Un buon educatore è colui che non dà consigli, basati magari su credenze preconfezionate dalla propria esperienza individuale: i ragazzi hanno bisogno innanzitutto di essere ascoltati, accolti, da adulti capaci di dedicare loro del tempo; occorre abbandonare i telefonini, guardarli negli occhi , ascoltarne i sospiri, abbandonando le proprie soluzioni già pronte e provando a costruire insieme una possibile soluzione ai problemi, con un coinvolgimento attivo. In questo modo ci si co-regola, ci si trasforma insieme, si evocano i desideri, si insegna a guardare lontano, a cercare una meta, ad attendere un futuro possibile.

