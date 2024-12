Bozzetto dell'Arsarp: anche due studenti di Termoli partecipano al concorso

CAMPOBASSO. Il giorno 16 dicembre 2024, presso la Sala Convegni dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (Arsarp), in via G. Vico, 4 di Campobasso, si è svolta la premiazione dei bozzetti creati come proposta di logo della Banca del Germoplasma dell’Agenzia.

L’Arsarp, nell’ambito del progetto Biodiversità (ex art. 10 della L. 194/2015), ha ideato un “concorso”, mediante Avviso Pubblico, avente come obiettivo generale quello di sensibilizzare i giovani sull’importanza della Biodiversità e come obiettivo specifico quello di far realizzare una proposta di bozzetto, da utilizzare come logo della Banca del Germoplasma dell’Agenzia.

L’Avviso Pubblico, denominato “Biodiversità e germoplasma - La divulgazione attraverso le linee dell’arte” è stato rivolto agli studenti dei tre Licei Artistici del Molise (“Manzù” di Campobasso; “Jacovitti” di Termoli e “Manuppella” di Isernia).

I funzionari dell’Agenzia, nella prima fase di attività, hanno incontrato gli studenti, presso ciascun Liceo, per illustrare il ruolo che svolge la Banca del Germoplasma dell’Arsarp per la conservazione, la tutela e la salvaguardia della Biodiversità molisana. Gli incontri hanno riscosso molto successo, testimoniato sia dall’interesse mostrato dagli studenti sia dagli apprezzamenti dei docenti intervenuti.

L’Avviso Pubblico prevedeva che ciascun istituto scolastico selezionasse i migliori bozzetti (per un massimo di due) creati dai propri studenti e li trasmettesse all’Agenzia, sia in formato cartaceo sia in formato vettoriale.

All’Arsarp sono pervenuti cinque bozzetti realizzati dalle seguenti studentesse:

1. Ilaria BIAGI, Liceo Artistico “Manzù” di Campobasso;

2. Alice Rufo ERBETTA, Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli;

3. Letizia LICIANCI, Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli;

4. Flavia FRANCESCONE, Liceo Artistico “Manuppella” di Isernia;

5. Martina Biagia PRIORIELLO, Liceo Artistico “G. Manuppella di Isernia”

L’Agenzia, successivamente, ha nominato una Commissione di Esperti che ha valutato i cinque bozzetti attribuendo un punteggio sulla scorta dei seguenti criteri: originalità nei contenuti e creatività; efficacia comunicativa; pertinenza e coerenza tematica.

Un compito non facile per la Commissione, perché tutti i bozzetti pervenuti erano di gran pregio artistico ed erano risultati i migliori nella selezione dei rispettivi Licei.

Il bozzetto vincitore è risultato quello realizzato dalla studentessa Prioriello Martina Biagia del Liceo Artistico “G. Manuppella di Isernia”.

Ai tre Licei e alle cinque artiste autrici dei bozzetti selezionati sono state consegnate le targhe ricordo personalizzate.

L’autrice del bozzetto vincitore ha ricevuto un premio di € 300,00 e il suo liceo un premio di € 100,00.