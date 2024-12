"Il villaggio di Babbo Natale" nel segno dell'unione

GUGLIONESI. La Pro loco Colleniso e l’Agng in collaborazione con il parroco di Guglionesi, don Stefano Chimisso e le catechiste, hanno deciso di organizzare un momento magico da far vivere ai più piccini, in prossimità del Natale.

Venerdì 20 dicembre, dalle ore 16, si accenderanno le luci della Casa del Fanciullo, in piazza a Castellara, dove sarà allestito il “Villaggio di Babbo Natale”. Animatori, gonfiabili, tombolata e giochi, mentre gli adulti potranno godere delle tradizioni culinarie come scruppelle e calzoni fritti.

Ma questa festa non è solo un'occasione di gioia, è anche un momento per fare del bene. Tutto il ricavato sarà devoluto alla causa "Una staminale per Emma", perché ogni bambino merita un futuro pieno di speranza, salute e felicità.

Un piccolo contributo può trasformarsi in un grande regalo di Natale.

«Quale occasione migliore, se non il Natale, per riscoprire i valori più autentici che ci uniscono come comunità?

Solidarietà, condivisione, generosità ed amore per il prossimo sono il cuore di questa festività e noi vogliamo, anzi, dobbiamo necessariamente implementarli e condividerli. Per quest’anno abbiamo deciso di unirci e cercare di regalare qualche momento di gioia ai bambini e qualche istante di leggerezza ai più adulti; un’occasione per aiutare chi è in difficoltà e riflettere sul significato profondo della pace e della fratellanza.

Certo, non avremo strade addobbate o luminarie da far invidia; non avremo un albero – simbolo universale di speranza e rinascita – da decorare ma sicuramente non possiamo fermarci davanti a dei simboli.

Venerdì 20 dicembre ti aspettiamo alla Casa del Fanciullo, organizziamo un piccolo Villaggio di Babbo Natale per i bimbi con tombolata, giochi, spettacoli ed animazione, inoltre utilizziamo questi piccoli momenti di unione per far del bene, nello specifico per fare beneficenza e contribuire come comunità alla battaglia che la piccola Emma sta affrontando.

Con un piccolo contributo possiamo fare un grande regalo di Natale: una vita migliore e piena di gioia, esattamente quella che merita ogni bambino.

Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficienza per sostenere la causa "Una staminale per Emma"

Ci vediamo venerdì, Babbo Natale non vede l’ora di incontrarvi! Tutti per uno, uno per tutti»