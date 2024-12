La benedizione dei bambinelli ricorda la vicinanza di Dio

SANTA CROCE DI MAGLIANO. La terza domenica di Avvento è detta domenica in Gaudete dalle parole dell’antifona d’ingresso: «Rallegratevi sempre nel Signore; ve lo ripeto ancora rallegratevi. Il Signore, infatti, è vicino» (Fil 4,4-5). In questa domenica si celebra un’importante tradizione: la benedizione dei Bambinelli.

La benedizione inizia con la meditazione sul mistero dell’Incarnazione del Signore. Quindi, domenica mattina a Santa Croce di Magliano, durante la celebrazione presieduta dal Parroco emerito Don Angelo Castelli, i bambini hanno innalzato le statuine del Bambino Gesù, destinate ai loro presepi, mentre il celebrante impartiva loro la benedizione.

Dopo la benedizione, sono tornati a casa per riporre i Bambinelli in un luogo speciale, fino a quando non verranno deposti nella mangiatoia del loro presepe la notte di Natale.

Anche durante la messa vespertina, presieduta da padre Tonino Missionario Omi con la presenza del parroco don Costantino è stato celebrato il rito di benedizione con le statuine dei bambinelli che collocherà nel presepe in Parrocchia.

Guardare le piccole figure di Gesù Bambino è un invito a contemplare la stupenda realtà del Natale. Dio, creatore del cielo e della terra, abbandona il cielo per farsi bambino in modo da avvicinarsi agli uomini. L’innocenza e la bellezza del bambino divino ci invitano a rispondere, preparando un posto per Lui nei nostri cuori. La semplicità della domenica dei Bambinelli è un invito al nostro mondo complesso a ricordare la vicinanza di Dio in tutte le situazioni che affrontiamo e che questo è un vero motivo di gioia per noi.

Le statuine del Bambino Gesù sono un invito per gli adulti a vivere un Natale autentico, imitando i bambini che amano amorevolmente il “loro” Gesù Bambino che si avvicina per portarci amore, gioia e consolazione.

Lo scorso anno, Papa Francesco ha dato questo consiglio ai fanciulli “Quando pregate in casa, davanti al presepe con la vostra famiglia, lasciatevi attirare dalla tenerezza di Gesù Bambino nato povero e fragile in mezzo a noi per donarci il suo amore”.

Proseguiamo il nostro cammino di Avvento continuando a preparare un posto per Gesù Bambino nei nostri cuori. Possa la nostra Madre dell'attesa benedirci e aiutarci nel rendere i nostri cuori una culla piena d’amore dove deporre il Suo Figlio Gesù.

