Rispetto è la parola dell'anno, un piccolo seme che fa la differenza

TERMOLI. L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani ha scelto “rispetto” come parola dell’anno 2024. Una decisione che sembra essere un auspicio, un richiamo a un valore fondamentale che merita di essere riscoperto e praticato in un periodo di grandi sfide. Il rispetto, infatti, è più di una semplice parola: è un principio che, se vissuto sinceramente, ha il potere di trasformare le relazioni e la società nel suo complesso. È un atto di apertura, di riconoscimento dell'altro e delle sue ricchezze, un'opportunità di crescita che spesso viene trascurata, ma che ora torna in primo piano.

Il rispetto non è solo una convenzione sociale o un atto di cortesia: è una pratica quotidiana, che si manifesta nei piccoli gesti, nelle parole che scegliamo, nell'ascolto che offriamo. È una scelta consapevole di considerare l'altro, di apprezzare la sua umanità e di valorizzare le sue diversità. Nelle nostre vite, il rispetto può essere espresso in mille modi: un sorriso, un gesto di gentilezza, una parola di sostegno. Ma, soprattutto, il rispetto è la chiave per costruire ponti invece di muri. È il riconoscimento che, pur nelle nostre differenze, siamo tutti parte di un unico grande disegno umano.

In un mondo che sembra spesso dominato dalla competizione, dalla polarizzazione e dalla frenesia, il rispetto ci invita a fermarci, a riflettere e a comprendere. Non si tratta solo di accettare l’altro, ma di apprezzarlo, di cercare di capire le sue ragioni, di entrare in sintonia con il suo vissuto. Il rispetto, dunque, è un atto di empatia: un modo di relazionarsi con gli altri che va oltre il giudizio superficiale e che ci spinge a guardare al di là delle apparenze, a cercare la ricchezza che ogni persona porta con sé.

La scelta della Treccani di mettere il rispetto al centro del nostro anno è, dunque, anche un invito a ripensare al nostro linguaggio. Le parole che usiamo hanno il potere di costruire o distruggere, di ferire o di guarire. In un periodo in cui le parole spesso diventano armi di divisione, il rispetto ci ricorda che siamo tutti uguali nella nostra umanità, che le nostre diversità non sono una minaccia, ma una ricchezza da celebrare.

Il rispetto non è solo un valore morale, ma una pratica quotidiana che possiamo tutti adottare. È un piccolo seme che, se piantato con cura, può far germogliare cambiamenti significativi, non solo nelle nostre relazioni personali, ma anche nel tessuto sociale in cui viviamo. Se riuscissimo a dare più spazio al rispetto, potremmo costruire una realtà in cui la comunicazione non è segnata dalla conflittualità, ma da un confronto civile, aperto e costruttivo. Un mondo dove, anche nelle differenze, possiamo sempre trovare il terreno comune per crescere insieme.