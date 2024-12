Verso il Giubileo 2025, il concerto di speranza con don Elio Benedetto

PALATA. Il 6 dicembre 2024, la comunità di Circello, in provincia di Benevento, si è trasformata in un luogo di incontro spirituale e di profonda riflessione grazie al concerto di musica cristiana d’autore tenuto da don Elio Benedetto. L’evento, organizzato in occasione della festa di San Nicola, santo al quale è dedicata l’antica chiesa del 1175 presente Circello, ha visto una straordinaria partecipazione di fedeli provenienti non solo da Circello ma anche dai paesi vicini. La chiesa dedicata al santo taumaturgo ha accolto un pubblico numeroso e desideroso di ascoltare i canti e le parole del sacerdote e cantautore di Palata.

Sin dal suo arrivo, don Elio è stato accolto con grande entusiasmo da tutta la comunità e, in particolare, da don Antonio Cerrone, parroco di Circello. Don Antonio, che aveva fortemente voluto la presenza del sacerdote cantautore per questa speciale occasione, ha speso parole di profondo affetto ed elogio per don Elio, sottolineando come la sua musica sia un dono prezioso per la Chiesa. Un contributo significativo all’organizzazione e alla calorosa accoglienza è stato offerto anche dal professor Vincenzo Del Grosso, noto musicista e animatore parrocchiale, che ha accompagnato don Elio durante l’evento e ha condiviso con lui il valore della musica come veicolo di evangelizzazione.

Il concerto di don Elio è stato incentrato sul tema della speranza, scelto come filo conduttore in preparazione al Grande Giubileo del 2025, fortemente voluto da papa Francesco. La speranza, come spiegato dallo stesso don Elio durante l’evento, non è un semplice sentimento, ma una virtù cristiana che ci invita a fidarci della misericordia di Dio e a guardare al futuro con occhi di fede. Attraverso i suoi canti e le sue riflessioni, don Elio ha guidato i presenti in un viaggio spirituale che ha toccato il cuore di ognuno, portandoli a riscoprire il senso profondo della fiducia in Dio anche nelle difficoltà.

I brani eseguiti sono tutti tratti dai suoi album pubblicati in passato; tuttavia, per l’occasione, spiccava una canzone inedita, dedicata a don Antonio Cerrone in segno di affetto e gratitudine. In particolar modo, don Elio ha desiderato festeggiarlo per i suoi cinquant’anni di Ordinazione Sacerdotale, ormai trascorsi ma evento al quale lo stesso sacerdote non aveva potuto partecipare. Il testo, scritto dal biblista don Giuseppe De Virgilio, ha rappresentato un momento particolarmente emozionante, poiché è stato presentato al pubblico per la prima volta e sarà incluso nel prossimo CD di don Elio.

Il concerto non è stato solo un’esibizione musicale, ma una vera e propria esperienza di fede. Ogni brano era introdotto da riflessioni e preghiere che invitavano a meditare sulla misericordia di Dio e sulla centralità della speranza nella vita cristiana. La voce di don Elio, calda e coinvolgente, è riuscita a creare un’atmosfera di raccoglimento e partecipazione, in cui ciascun fedele si è sentito parte di un unico grande abbraccio spirituale.

Particolarmente toccante è stato un messaggio/testimonianza di una convenuta, che, colpita profondamente dall’evento, ha voluto far recapitare a don Elio privatamente, recita così:

"Buongiorno, Dio ti benedica per averti inviato ieri sera a Circello. I tuoi canti, le tue preghiere e le tue parole bibliche sono tutte parole di speranza che avevo chiesto al Signore Gesù. Desideravo un segno dal cielo, anche se ho ricevuto tanto, ieri sera è stato particolare: mi ha dato una forza di speranza tale, che non ho più paura: vicino a me e la mia famiglia ora c'è Gesù, c'è tutto! Non ho niente, ma ho Gesù nel cuore! Continua a cantare don Elio, il mondo ha bisogno di conoscere queste belle parole Sante, anche se le persone non capiscono, il loro cuore sì. Questo è un dono che lo Spirito Santo ti ha dato, e non sappiamo mai il perché... continua a cantare!".

Attraverso la sua musica, don Elio ha dimostrato ancora una volta come l’arte possa essere uno strumento potente per diffondere il messaggio del Vangelo. Ogni nota, ogni parola dei suoi canti porta con sé un significato profondo, capace di toccare le corde più intime dell’animo umano. La musica di don Elio, ispirata alle Sacre Scritture e arricchita dalla collaborazione con autori come don Giuseppe De Virgilio, è un esempio di come il talento possa essere messo al servizio della fede.

Il concerto a Circello ha lasciato un segno tangibile nella comunità. Per molti è stato un’occasione per riscoprire la bellezza della preghiera e della fiducia in Dio, un momento in cui il peso delle preoccupazioni quotidiane è stato alleviato dalla gioia di sentirsi parte di un’unica famiglia in Cristo.

La serata del 6 dicembre 2024 rimarrà impressa nella memoria di tutti coloro che vi hanno partecipato. Don Elio, con la sua musica e la sua profonda spiritualità, ha saputo trasmettere un messaggio di speranza e di amore che risuonerà nei cuori per molto tempo. Il suo dono, come sottolineato dalla testimonianza ricevuta, non è solo quello di cantare, ma di portare la luce di Cristo nei luoghi in cui la sua voce risuona.

In vista del Grande Giubileo del 2025, il concerto di don Elio Benedetto a Circello rappresenta un esempio di come la Chiesa possa prepararsi a questo evento con iniziative che coinvolgano i fedeli, offrendo loro occasioni di riflessione e di crescita spirituale. La speranza, tema centrale del concerto, è il filo conduttore che unisce ogni cristiano al mistero della salvezza, invitandoci a guardare al futuro con fiducia, certi che la misericordia di Dio non abbandona mai chi confida in Lui.

Galleria fotografica