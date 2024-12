Tradizioni che non muoiono mai, letterine di Natale spedite "in gruppo"

TERMOLI. Anche quest’anno tanti bambini molisani hanno deciso di affidare desideri e speranze ai portalettere di Poste Italiane oppure si sono recati personalmente negli uffici postali accompagnati da genitori, nonni e insegnanti.

A Termoli, questa mattina, 18 alunni della classe 2ª A della Scuola Primaria “Principe di Piemonte” hanno consegnato all’ufficio postale cittadino di corso Mario Milano le loro letterine, tutte con un’unica destinazione: “Babbo Natale – Polo Nord”. Ad accoglierli, il direttore provinciale della Filiale di Campobasso Michelangelo Petrollino e la direttrice della sede Gabriella Lascialandà, che ha illustrato ai bambini il percorso compiuto dalle loro corrispondenze prima di giungere al destinatario: dal momento dell’impostazione nella cassetta, passando per le fasi di lavorazione fino alla consegna finale. Ad accompagnare gli alunni, le insegnanti Giuseppina Panichella, Miriana Gallo e Lidia De Filippis, che hanno anche coordinato la classe nel progetto.

Nelle lettere, oltre ai regali, anche richieste immateriali e pensieri dedicati ai bambini meno fortunati. “Per Natale vorrei due pesci, uno rosso e uno giallo, e poi un gatto grigio e anche la Nintendo Switch”, è la richiesta di Andrea. “Vorrei un po’ di amore nel mondo”, scrive Francesca, mentre Chiara ha un pensiero per i suoi nonni. “Vorrei diventare ricco”, sogna Marco, mentre Maya chiede “un po’ di pace in tutto il mondo”.

Prima di imbucare le missive in una speciale cassetta allestita per l’occasione, i bambini hanno apposto sulle buste un francobollo con l’ausilio di Antonietta Ramos, operatrice dello sportello filatelico, poi bollate con il timbro natalizio. La dipendente ha avvicinato i piccoli alunni al mondo della filatelia, con il racconto della storia dei francobolli e il loro utilizzo.

Tutti gli alunni hanno ricevuto piccoli omaggi da parte dell’ufficio postale, tra cui una cartolina dedicata al premio “Gente di Mare” e, sulla busta, il bollo speciale lineare “Buone Feste” abbinato al bollo con la data odierna come ricordo dell’evento.

“È stato un momento di gioia per i bambini – ha commentato la direttrice Gabriella Lascialandà – ma anche per i clienti che si trovavano in ufficio postale per altre operazioni e per tutti noi, perché vedere lo stupore e l’emozione negli occhi dei più piccoli regala a noi adulti sempre qualcosa di magico. Come Poste Italiane siamo impegnati quotidianamente nello sviluppo degli strumenti digitali ma parallelamente ci teniamo a sostenere il valore della scrittura, anche con iniziative di questo tipo che coinvolgono le nuove generazioni”.

“L’iniziativa ha unito fantasia e realtà – hanno aggiunto le insegnanti – regalando ai piccoli alunni un momento indimenticabile e facendo vivere loro l’importanza di un gesto semplice ma carico di significato come spedire una lettera. Un ringraziamento va a Poste Italiane, al direttore e ai funzionari dell’ufficio postale centrale di Termoli per aver accolto e guidato i bambini in questa giornata così speciale”.

Una cartolina per Natale. Alle festività natalizie Poste Italiane ha dedicato una colorata cartolina, in Molise disponibile fino al 6 gennaio 2025 negli uffici postali con sportello filatelico di Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Mario Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio).