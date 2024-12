Al servizio dello sport, tutto pronto per "Un premio alla carriera"

CAMPOBASSO. Presso l’auditorium “Arturo Giovannitti” dell’ex Gil in via Milano a Campobasso si terrà venerdì 20 dicembre prossimo, dalle ore 10, l’evento di fine anno dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip, giunto quest’anno alla quarta edizione.

Un appuntamento divenuto nel corso degli anni un punto fermo, il cui intento resta quello di riconoscere il giusto merito a quei personaggi che si sono distinti per aver speso la propria carriera al servizio dello sport, alla presenza, quest’anno, del Presidente nazionale Ansmes Francesco Conforti.

Grazie al contributo dei diversi sponsor che, come ogni anno, hanno supportato l’organizzazione dell’evento, la cerimonia vedrà la premiazione di dieci personaggi che hanno speso almeno 40 anni della propria vita al servizio dello sport molisano e, oltre al consueto premio speciale “Giovanni Silla” dedicato alla medicina sportiva, l’edizione 2024 premierà un giovane campobassano distintosi per aver coniugato al meglio sport e studio. A fare da cornice la proiezione di fotografie legate al mondo dello sport regionale dal 1960 ai giorni d’oggi.

“Siamo arrivati alla quarta edizione – afferma il Presidente regionale Ansmes Michele Falcione – e nonostante l’Associazione profonda, di anno in anno, enormi sacrifici per far sì che tutto riesca nel miglior modo possibile, è motivo di grande soddisfazione prima di tutto riconoscere il giusto merito, di anno in anno, a quelle figure che hanno dato tanto allo sport molisano e poi perché, da cinque anni, riusciamo ad essere presenti sul territorio veicolando quei valori che lo Sport ha come solide fondamenta”.