I bimbi della scuola di Acquaviva incontrano i "nonni" della casa di riposo

ACQUAVIVA COLLECROCE. I bambini della scuola dell’infanzia di Acquaviva Collecroce insieme alla maestra Maria Luisa Manes, alla collaboratrice scolastica Graziella, al Sindaco e ai componenti dell'amministrazione comunale, hanno portato gli auguri di buone feste agli ospiti della casa di riposo “Card. Šeper”.

I bambini hanno allietato la mattina con canti, poesie e una ricca coreografia di balletti molto apprezzati dai partecipanti per la fantasia, la semplicità e la gradevoezza dei più piccoli. Una mattinata all’insegna della spensieratezza e dell'allegria che ha fatto emergere l’importanza della scuola come luogo di crescita, di formazione e di aggregazione nelle piccole come nelle grandi realtà dove è molto difficile oggi, e per tanti motivi, fare comunità. La scuola in se non è solo didattica ma è anche luogo dove si coltiva il rispetto e il volto umano della vita. Nonostante fossero pochi i bambini, in un paese che come tanti altri nel Molise subisce lo spopolamento e la denatalitá, hanno saputo coinvolgere la platea meritando l'applauso del sindaco dottor Francesco Trolio che nel suo ruolo di rappresentante della comunità, si è complimentato per il lavoro svolto, la passione e lo spirito di collaborazione della scuola, delle istituzioni e delle associazioni locali.

