"A night for Palestine": testimonianze e raccolta fondi per Gaza

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. A più di un anno dall’inizio del genocidio contro il popolo palestinese a Gaza, sabato 21 dicembre a San Giacomo degli Schiavoni incontreremo due attiviste di Gaza Freestyle per discutere insieme delle esperienze di vita e resistenza che attraversano la Palestina da ben prima del 7 ottobre 2023 e sostenere le loro attività nell’area.

L’iniziativa si terrà presso l’Arci Bobby’s Live e inizierà alle 18.30 con le testimonianze delle carovane a Gaza organizzate da attiviste e attivisti, artisti e associazioni sportive dal 2014 al 2023, progetti di scambio che sono stati drammaticamente interrotti al loro decimo anno a causa del brutale massacro in corso. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il libro Rompere il muro. Dieci anni di carovane solidali a Gaza, pubblicato per Prospero editore e uscito poche settimane fa, una raccolta dei racconti diretti dei protagonisti dei progetti di scambio sociale e culturale tra le realtà italiane e quelle di Gaza.

Dopo la chiacchierata ci sarà un aperitivo benefit che raccoglierà fondi per i progetti di Gaza Freestyle nella Striscia, che oggi continuano grazie al lavoro di partner locali con la distribuzione di cibo alle persone sfollate, ma anche con il supporto psicologico e attività ricreative con bambini e bambine traumatizzati da questi oltre 400 giorni di guerra e dai precedenti anni di assedio.

La serata si chiuderà con un doppio concerto, chitarra e voce per il cantautore campobassano Franceschì, e poi il rap militante di C.U.B.A. Cabbal, un ritorno gradito sul palco del Bobby’s di uno dei protagonisti della storia dell’hip-hop italiano. Ad accompagnarlo ai piatti ci sarà Johnny Jay. Per chiudere djset di Rude con selezione ska/punk.

Per chi non potesse partecipare all’evento è comunque possibile fare una donazione qui (dove è disponibile anche una descrizione più dettagliata degli interventi e aggiornamenti periodici da Gaza): https://www.gofundme.com/f/sos-gaza-dona-ora-per-aiutare-la-gente-di-gaza?lang=it_IT

*GAZA FREESTYLE*

Gaza Freestyle è un progetto di scambio culturale nato nel 2014, che, negli anni, si è sviluppato in Italia e a livello internazionale, rafforzando la rete intorno al sostegno e alla solidarietà con il popolo palestinese di Gaza.

Oggi Gaza Freestyle è composto e rappresentato da diverse realtà presenti su tutto il territorio nazionale.

Lo sport, il freestyle e la solidarietà internazionale dal basso sono stati i pilastri del progetto che per 10 anni ha attraversato le strade di Gaza.

Durante l'evento, verrà presentato il progetto da unə dellə attivistə che da anni collabora con Gaza Freestyle e sarà data la possibilità di acquistare una copia del libro "Rompere il muro", racconto della storia del progetto, a dieci anni dalla prima carovana.