La Regione Molise presente all'Expo2025 di Osaka

TERMOLI. La Regione Molise sarà presente al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, dal 6 al 12 luglio 2025 con il tema MoliSAKURA: Rigenerare la vita attraverso le arti, le produzioni e i mestieri tra passato e futuro, grazie a un accordo di collaborazione siglato con il Commissariato Generale per l’Italia.

Il tema regionale si ispira a quello dell’Esposizione Universale, Disegnare la società futura per le nostre vite e a quello del Padiglione Italia, L’Arte Rigenera la Vita, per portare all’attenzione internazionale le sue eccellenze in campo tecnologico, turistico, culturale e artigianale.

“Molto soddisfatti per questo accordo strategico con il Molise, finalizzato a promuovere a Expo l’identità unica di questa Regione, tra le prime a intraprendere con noi il percorso verso l’evento per cogliere le opportunità offerte da mercati in forte crescita come Asia orientale e ASEAN. Il Molise non solo come meta turistica, ma anche come polo attrattivo per investimenti esteri” ha dichiarato l’Ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. “Non a caso, il Molise già ospita investimenti significativi di aziende asiatiche, confermando il suo potenziale nel coinvolgere grandi player dell’area orientale, incluso il Giappone. La presenza a Expo sarà un’occasione unica per posizionare il Molise su un palcoscenico globale.”

“Con la firma dell’accordo di collaborazione confermiamo la nostra partecipazione, nella settimana dal 6 al 12 luglio, a Expo 2025 Osaka. L’evento costituisce per noi una vetrina importante attraverso cui presentare il nostro territorio, le nostre aziende, il nostro artigianato, la nostra enogastronomia”, ha aggiunto Andrea Di Lucente, Vicepresidente e Assessore alle Attività produttive della Regione Molise. “È proprio da Osaka che vorremmo iniziare un percorso di collaborazione verso i Paesi del Sud-Est asiatico per presentare le opportunità della nostra regione. Crediamo molto nella capacità di attrazione regionale in termini di investimenti e la linea strategica della nostra amministrazione andrà in quella direzione: cercare di far convergere verso il Molise potenziali canali di ingresso utili per il nostro territorio, rispetto al quale possiamo ancora dare tanto”.

La Regione Molise si aggiunge alla già massiccia adesione di altre Regioni italiane che partecipano a Expo 2025 Osaka, ben 18 su 20. Questo risultato nasce dal percorso avviato lo scorso marzo con la firma dell’accordo tra il Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka e la Conferenza delle Regioni, per sottolineare la centralità che l’Italia vuole attribuire a tutti i territori, per presentare sul palcoscenico globale della prossima Esposizione Universale le eccellenze del Made in Italy.