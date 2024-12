Generosità dal Molise: 2.250 panettoni donati al Papa per i bisognosi

MOLISE. Nella giornata di ieri l'imprenditore molisano Massimo Franco ha incontrato Papa Francesco dopo che la sua azienda, ha deciso di donare ai più bisognosi e alle persone in difficoltà, attraverso il Pontefice, 2.250 panettoni.

L'azienda in questione è la Amil Care Italia di Como, specializzata in disinfezione e sanificazione ospedaliera.

Ai detenuti del carcere di Rebibbia sono destinati 2.000 panettoni, 250 andranno, invece, ai piccoli assistiti dal Dispensario Pediatrico Santa Marta, l'organizzazione che, in una storia lunga 102 anni, aiuta ogni anno bambini e famiglie in situazioni di difficoltà.

Il dono natalizio è stato consegnato all'Elemosiniere di Sua Santità, il cardinale Konrad Krajewski, che poi lo affiderà a Papa Francesco in due importanti occasioni: il 22 dicembre per i bambini del Dispensario Pediatrico Santa Marta, che così festeggeranno il compleanno del Pontefice, mentre il 26 dicembre gli altri 2.000 panettoni saranno portati a Rebibbia in occasione dell'apertura della Porta Santa in carcere da parte del Santo Padre.

"Il Papa - ha commentato il cardinale Krajewski - ha accolto con entusiasmo il dono dei panettoni, esprimendo gratitudine per questo atto di generosità".

"Il dono dei panettoni - hanno dichiarato i responsabili della Amil Care Italia, Maurizio Pastore e Massimo Franco - è nato dal desiderio dell'azienda di diffondere un messaggio di speranza e solidarietà soprattutto in un periodo dell'anno in cui la vicinanza e il calore umano assumono un significato ancora più profondo".