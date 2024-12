Atmosfere speciali al centro diurno: "Chesensoha... il Natale"

Evento natalizio al centro "Che senso ha": intervista a Simone Amoruso

TERMOLI. Christmas Party ieri mattina in via del Molinello, presso l’ingresso principale del distretto Asrem, si è tenuto lo spettacolo “Johnny Jack e il Natale imperfetto”, restituzione laboratorio di teatro comunitario V.I.T.E., organizzato dal centro diurno Chesensoha presso il centro di salute mentale di Termoli.

Nell’area parcheggi dell’ex ospedale, fin da metà mattinata, un nutrito gruppo di attori, parenti e curiosi si assiepava lungo l’area allestita con i gazebo. Alle 11.30 circa, si è svolto lo spettacolo come da programma.

Gli attori che frequentano assiduamente il laboratorio permanente di teatro, tutti i lunedì pomeriggio, hanno avuto modo di portare in scena e, dopo tanto lavoro, si sono esibiti davanti amici e parenti con tanta professionalità.





La rappresentazione è stata molto apprezzata dal pubblico e dai tanti passanti curiosi che con grande entusiasmo non hanno esitato a fermarsi per gustarsi questa particolare performance dal tema natalizio e molto accattivante.

Gli attori con la loro bravura e recitazione hanno sapientemente trasmesso le tante emozioni contenute nel testo dello spettacolo.

Christmas Party è stata un’occasione, da parte degli artisti e operatori del centro diurno, per condividere con la città di Termoli ma anche per omaggiare gli utenti presenti della Asl con il loro spettacolo, frutto di un lungo lavoro organizzativo e di preparazione, e anche se solo idealmente formulare alla città adriatica che li ospita gli auguri per le prossime festività.

Il responsabile del laboratorio Simone Amoruso, a termine dell’esibizione, ha presentato il gruppo: “Siamo il laboratorio permanente di teatro, laboratorio aperto a tutti, gratuito con cui proviamo a lanciare dei messaggi, a metterci un pò in gioco, ad utilizzare delle tecniche del teatro per raccontare delle storie, speriamo che vi siano piaciute che vi ci siate anche un pochino rivisti, per noi è stato un lungo lavoro di immedesimazione di scrittura, di interpretazione di queste storie e vi ringraziamo per l’attenzione”.

La coordinatrice del centro diurno dottoressa Lucia Corsi ha ringraziato Simone Amoruso è a tutti i partecipanti, ha ringraziato, inoltre, tutti i presenti per aver raccolto il loro invito, e ha invitato tutti a salire al secondo piano presso la sede del centro diurno per continuare a dare spazio all’arte, per fare un brindisi e farsi gli auguri per le prossime festività natalizie e anche per degustare le specialità dell’arte culinaria che gli stessi utenti hanno preparato. Questo vuole essere un invito veramente a dare spazio all’arte in tutte le sue forme e alla bellezza come strumento di contaminazione.





L’evento trasferito presso i locali del centro diurno, in un clima festoso e accogliente, ha permesso agli utenti e agli ospiti intervenuti di degustare le numerose specialità enogastronomiche e i dolci della tradizione molisana, offerti dagli organizzatori e sapientemente preparati secondo antiche ricette.

A conclusione, lo scambio di auguri seguito da un grande brindisi.

Giuseppe Alabastro

Galleria fotografica