La casa di Babbo Natale dei bimbi dell'infanzia di via Cina

TERMOLI. Tantissimi bambini e adulti si sono immersi nell’atmosfera gioiosa e magica del Natale in un ambiente meraviglioso. Realizzata dalle maestre e dalle collaboratrici scolastiche con massima attenzione a ogni più piccolo dettaglio, la Casa di Babbo Natale ha diffuso alla perfezione lo spirito natalizio e ha sorpreso ed emozionato sia grandi che piccini. Pupazzi di neve, lo schiaccianoci, un maestoso albero di Natale, renne, la slitta, caramelle, fiocchi di neve, canzoni natalizie e lo sfondo di una casetta immersa nel meraviglioso paesaggio innevato della Lapponia!

Tutto questo a circondare la mitica figura di Babbo Natale, pronto ad ascoltare i desideri dei bambini e a donare caramelle a tutti i bambini. A partire dal 9 dicembre, le aiutanti di Babbo Natale hanno aperto le porte della sua casa, per accogliere piccoli e grandi ospiti con gentilezza, sorrisi e balli. Le nostre elfette, Mamma Natale e Babbo Natale in persona hanno aiutato i bambini a imbucare la loro letterina per il Polo Nord. Non solo un’occasione per riscoprire la magia del Natale, ma anche per visitare il plesso della scuola dell’infanzia di Via Cina!

Un appuntamento imperdibile che ha emozionato tutti e ha fatto tornare gli adulti bambini per qualche momento. D’altronde, la magia del Natale vive negli occhi dei bambini, e tutti gli adulti, nel profondo, sono ancora bambini!

Galleria fotografica