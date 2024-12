Diari di tecnica e architettura al liceo artistico "Jacovitti"

TERMOLI. Conoscere e approfondire le tecniche costruttive, e la loro ricaduta nella progettazione architettonica, è l’obiettivo dell’iniziativa “Diari di tecnica e architettura: strutture reticolari e cupole geodetiche”, promossa dal Liceo artistico “Benito Jacovitti” di Termoli.

L’iniziativa di Pcto e orientamento ha interessato le classi seconde e il triennio dell’indirizzo di Architettura e Ambiente dell’Istituto.

Il progetto è stato articolato in due appuntamenti: il primo è consistito in una lezione, patrocinata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Campobasso, tenuta dall’arch. Biagio Di Carlo, tra i massimi esperti di cupole geodetiche (con all’attivo collaborazioni presso Facoltà di Ingegneria di Bergamo, Royal Academy of Fine Arts di Copenhagen e Università politecnica di Delft in Olanda); tra gli argomenti trattati: struttura e geometria, importanza della suddivisione in triangoli per la stabilità strutturale; i poliedri e solidi platonici; tipologie di cupole: differenziazione delle cupole a bassa, media e alta frequenza; nodi strutturali, tipi di nodi utilizzati nelle cupole geodetiche, giunto reciproco.

Il secondo appuntamento è consistito invece in un workshop che ha coinvolto la terza e la quarta classe, dell’indirizzo di Architettura e Ambiente, attraverso la realizzazione di una cupola geodetica in scala 1:1 adattata a una specifica esigenza architettonica. La cupola, a sezione parabolica, è stata realizzata con una struttura composta da elementi in materiale plastico.

Galleria fotografica