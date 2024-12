Ministero dell'istruzione e Lilt: rinnovato il protocollo d'intesa

TERMOLI. È stato rinnovato, lo scorso giovedì presso la sede del MIM a Roma, il protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per Guadagnare Salute con la Lilt.

Si tratta di un prezioso riconoscimento per la Lilt che ad ogni livello ha sostenuto il Progetto Nazionale “Guadagnare Salute con la Lilt”, finanziato dal Ministero della Salute, continuerà a facilitare in ogni realtà territoriale e regionale della Lilt il valore della prevenzione primaria partendo dalle scuole di ogni ordine e grado.

Dal 2018, con il protocollo d’intesa tra la Lilt e il Ministero dell’Istruzione, ha preso vita il progetto Guadagnare Salute con la Lilt, che persegue l’obiettivo di promuovere ed attuare programmi di informazione ed educazione alla salute in relazione alla lotta contro i tumori.

Alla presenza del Ministro professor Giuseppe Valditara e del presidente nazionale della Lilt professor Francesco Schittulli è stata sottoscritta la rinnovata convenzione per condividere una programmazione organica di interventi di promozione della salute e prevenzione oncologica dagli istituti scolastici dall'Infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. A presenziare per l’associazione provinciale di Campobasso la consigliera dottoressa Teresa Manfredi Selvaggi.

La Lilt di Campobasso collabora da anni con l’Ufficio Scolastico Regionale e Regione Molise per promuovere azioni specifiche di cambiamento del contesto in senso salutare negli istituti scolastici aderenti. E le scuole aderenti al progetto mostrano sempre grande attenzione e collaborazione con grande motivazione di docenti e studenti che in questi ultimi anni si sono sempre distinti a livello nazionale per gli elaborati conclusivi del progetto.

"Adottare i programmi Guadagnare Salute con la Lilt – afferma la presidente della Lilt Campobasso dottoressa Carmela Franchella - offre alla scuola numerosi benefici:

Promozione del benessere: Insegnanti, studenti e famiglie acquisiscono conoscenze su stili di vita sani e sulla prevenzione oncologica, favorendo una cultura della salute.

Ambiente educativo positivo: I programmi migliorano il benessere psico-fisico della comunità scolastica, riducendo comportamenti a rischio e promuovendo un ambiente più sano.

Formazione per insegnanti: Il personale scolastico riceve strumenti pratici per integrare la prevenzione nelle attività didattiche quotidiane.

Valore aggiunto educativo: La scuola si distingue come promotrice di valori legati alla salute e al benessere, rafforzando il proprio ruolo nella società.

Coinvolgimento della comunità: Gli interventi LILT favoriscono la partecipazione attiva di famiglie e studenti, creando un impatto positivo duraturo.

Collaborare con la Lilt rende la scuola un punto di riferimento nella promozione della salute e della prevenzione oncologica".