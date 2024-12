"Insieme per fare del bene", la magia del Natale a Guglionesi

GUGLIONESI. La magia del Natale non si trova solo nelle luci e nei festeggiamenti, ma soprattutto nei cuori che si uniscono per fare del bene.

Lo scorso venerdì, grazie alla Pro loco Colleniso e l'Agng, la comunità guglionesana ha avuto la fortuna di vivere un evento speciale, carico di gioia e solidarietà. È stato un momento che ha unito grandi e piccoli, famiglie e amici, in uno spirito di condivisione che ha ricordato il vero significato delle festività. E quest’anno il Natale è stato ancora più significativo: un’occasione per essere vicini a chi ne ha davvero bisogno.

Il "Villaggio di Babbo Natale" è stato creato dai volontari delle due associazioni presso la "Casa del Fanciullo" di Guglionesi, grazie anche alla disponibilità del parroco don Stefano Chimisso.

Ma questa festa non è stat solo un'occasione di gioia per i più piccini, è stata anche un momento per fare del bene. Tutto il ricavato è stato devoluto alla causa "Una staminale per Emma", perché ogni bambino merita un futuro pieno di speranza, salute e felicità.

«Venerdì scorso, il nostro evento di Natale ha portato gioia e magia a tutti i presenti, grazie alla partecipazione dei bambini che si sono divertiti sui gonfiabili e alle numerose famiglie che hanno scelto di condividere un momento speciale insieme. Ma quest'anno, il nostro Natale ha avuto un significato ancora più profondo- scrive sui social la Pro loco Colleniso- Con grande cuore e spirito di comunità, abbiamo dato forza alla piccola guerriera Emma che sta affrontando una battaglia difficile. Grazie alla generosità di tutti, abbiamo potuto contribuire concretamente al suo percorso di cura e sostegno, rendendo questo Natale un'opportunità per fare del bene e portare speranza.

Ricordiamo a tutti che c'è ancora possibilità per effettuare donazioni a sostegno della causa "Una staminale per Emma", basta contattarci.

Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato, che hanno donato e che, con il loro gesto, hanno fatto la differenza. Insieme, siamo riusciti a rendere questo Natale non solo un momento di festa, ma anche un gesto di solidarietà che riscalda i cuori di chi ne ha bisogno.

Auguriamo a tutti un sereno Natale, pieno di speranza, amore e solidarietà».