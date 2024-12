Media education: premiato il Corecom Molise

CAMPOBASSO. Nel corso del convegno sullo stop al Bullismo di sabato 21 dicembre presso l'Hotel Dora di Pozzilli, il Corecom Molise è stato premiato dall'associazione Stop a Bullismo di Macchia d'Isernia e dall'Amministrazione comunale del posto, per l'attività svolta sulla Media Education. A conferire la targa al presidente del Comitato Vincenzo Cimino, il vice sindaco Marco Pettorossi.

Si tratta del primo riconoscimento sulla media education che gratifica il Comitato, per la lunga e laboriosa attività svolta nelle scuole, nelle famiglie, tra i Comuni della regione e le istituzioni, forze dell’Ordine, che hanno intrapreso questo percorso di didattica e sensibilizzazione verso un problema sentito non solo tra i ragazzi, che tra l’altro ha mietuto alcune vittime anche in Molise. “Ringrazio il presidente dell’associazione Fabio Iannucci, l’Ordine degli Psicologi, l’Usr, le forze dell’Ordine per lo spirito con il quale hanno intrapreso questo viaggio di civilizzazione digitale in quanto oltre al bullismo, stiamo lavorando anche sul cyber bullismo, il sexting, il revenge porn, flaming, lo stalking porn, puntando sull’uso consapevole della tecnologia informativa nelle famiglie e tra i ragazzi. Non ci fermeremo e per il 2025 abbiamo già un calendario fitto di appuntamenti tra i banchi di scuola”.