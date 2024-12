Termolesi brava gente: nei presepi di Silvio Marroni si fondono tradizione e passione

TERMOLI. Silvio Marroni, noto imprenditore della nostra città nel settore dell’arredamento e oggi felicemente in pensione, ha lasciato la gestione della sua ditta ai figli. Nel frattempo, ha trasformato un’ala dei capannoni in un’area dedicata ai presepi artistici, una passione che coltiva fin da ragazzino. Ora, libero dagli impegni lavorativi, Silvio dedica gran parte del suo tempo a costruire e perfezionare queste opere, aggiornandole ogni anno con nuove figure per renderle sempre più affascinanti e belle da vedere.

Ogni anno realizza uno o due nuovi presepi, dimostrando che queste autentiche opere d’arte richiedono tempo, passione (di cui Silvio ne ha da vendere), lavoro, sacrificio, inventiva e, non da ultimo, un notevole impegno economico.

Silvio, il sabato precedente il Natale, organizza una festa del presepe, invitando i suoi numerosi amici (tra cui noi, felicissimi di esserci) per mostrare le sue creazioni. Quest’anno, tra i presenti, c’era anche il sindaco Nico Balice, che è rimasto abbagliato dalla bellezza di quanto visto. Abbiamo avuto modo di fermarci con Silvio per farci raccontare come è nata questa sua passione e tutto ciò che gli permette di coltivare quella che possiamo definire una vera e propria missione.

Il suo sogno più grande è ottenere uno spazio indipendente, magari in un capannone, per allestire una mostra permanente delle sue opere presepiali. Quest’anno, Silvio ha introdotto una novità: un premio per i partecipanti alla giornata. Ogni visitatore poteva scrivere il proprio nome e numero di telefono, inserirli in un’urna e, al termine delle festività, sarà effettuata un’estrazione. Il fortunato vincitore riceverà in regalo uno splendido presepe artistico, creato da Silvio Marroni.

