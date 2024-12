I tradizionali fuochi "La Smrčka" alla vigilia di Natale

ACQUAVIVA COLLECROCE. Il Festival delle Radici Molisane celebra le tradizioni e le radici culturali del territorio con un evento unico e suggestivo: l'accensione dei tradizionali fuochi "La Smrčka", un simbolo delle comunità croato-molisane, che illumineranno la sera della Vigilia di Natale. L'evento, organizzato dal Comune di Acquaviva Collecroce in collaborazione con il progetto Italea, è un'occasione per immergersi nelle tradizioni secolari di questa affascinante comunità, riscoprendo i legami profondi tra cultura, spiritualità e convivialità. Alle 22 l’accensione dei tradizionali fuochi "La Smrčka", un momento di forte simbolismo per la comunità, che celebra l'unione e la magia del Natale. Alle 23 celebrazione della Messa Notturna della Vigilia presso i locali adibiti a chiesa in via indipendenza, un momento spirituale per vivere insieme la profondità del Natale. Un invito a vivere la tradizione.

Questa iniziativa rientra nel programma del Festival delle Radici Molisane, nato per valorizzare e preservare le tradizioni culturali, enogastronomiche e artigianali delle comunità del Molise. Un evento che unisce il passato e il presente, rendendo protagonisti i visitatori in un'esperienza indimenticabile. Il "Festival delle Radici" ad Acquaviva Collecroce è un evento che celebra l'identità e la cultura del borgo, offrendo ai partecipanti un viaggio attraverso le tradizioni, la gastronomia e le storie locali. Questa antica tradizione rappresenta un'opportunità unica per riscoprire le proprie radici, rafforzare i legami comunitari e celebrare insieme la ricchezza del patrimonio culturale di Acquaviva Collecroce. Un’iniziativa importante non solo per la comunità ma anche per tutti i concittadini all’estero che potranno vivere questa festa come un’occasione per riscoprire le proprie radici. La festa infatti sarà promossa nel calendario del “Festival delle Radici Molisane” e che vede coinvolti 7 comuni del Basso Molise nella valorizzazione delle tradizioni e delle feste più importanti per le comunità. Una serata unica, dove il calore dei fuochi e la magia del Natale ti avvolgeranno in un abbraccio di tradizioni e autenticità.